El ahorrista en dólares, en su mejor momento

Según el índice de la Ceduc, las ventas no financiadas fueron 5,9% superiores que en el primer

trimestre del año, lo que demuestra la tendencia del ahorrista en dólares, que compra aprovechando la máxima diferencia entre el impacto de la devaluación y el costo en de los inmuebles en pesos

El índice de ventas de la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) demuestra, una vez más, que -frente a la devaluación la oportunidad de compra es para los tenedores en dólares, quienes -en virtud de que los precios de los inmuebles no se han actualizado en esa moneda- ganan más metros cuadrados con la compra de la unidad al contado.

“El que tenía dólares pudo comprar 25% más en metros cuadrados durante estos dos últimos meses. Tengamos en cuenta que los precios de los inmuebles se reposicionan con relación a los costos, es decir, no han subido en dólares”, aclaró a Comercio y Justicia el presidente de Ceduc, Pablo Balián.

“Es el mejor momento para ese comprador porque se encuentra al máximo de la diferencia entre el impacto de la devaluación y el costo del inmueble que se fija en pesos”, explicó Balián.

Así, el indicador del último trimestre muestra una evolución de las ventas no financiadas de 5,9% con relación al primer trimestre del año.

Por el contrario, las ventas financiadas durante el último trimestre, con relación al primero del año, continúan con la tendencia a la baja, registrando una caída de 17,4%.

“El que había gestionado un crédito, frente a la devaluación, prefiere esperar, hacer análisis con relación a su sueldos y las expectativas inflacionarias, y ver si sus ingresos podrán o no hacer frente a las cuotas. Se asustó y decidió esperar a obtener señales más claras”, explicó el empresario.

En ese sentido, agregó que la Mesa Sectorial Inmobiliaria continúa trabajando para que pueda haber líneas de créditos a partir de los boletos de compra venta, decisión que derramataría positivamente en el sector que trabaja con inmuebles nuevos, y por otra parte, con la Municipalidad y la Provincia, para acelerar los procesos de escrituración, que en la actualización perjudican al tomador de crédito.

En otro sentido, contó que también avanzan con la decisión de adoptar el UVA como medida de valor en el sector, ya que resulta ser lo más transparente con relación al coeficiente de variación salarial. De este modo, ya hay algunos desarrollistas que están ajustando sus contratos con proveedores en valores UVA. Es una forma de darle estabilidad frente a los desfasajes que se producen entre los costos de las propiedades en pesos y los valores en dólares del mercado, aseguró.

Interanual

Con relación al indicador interanual, el porcentaje de ventas no financiadas (departamentos y casas, cocheras y lotes) durante el mes de junio de 2018 fue 15,1% inferior al de las registradas en junio de 2017, con menores ventas no financiadas de departamentos y casas (-15%), de cocheras (-12,7%) y de lotes (-15,4%).

Por su parte, las ventas financiadas (departamentos y casas, cocheras y lotes) durante el mes de junio de 2018 fueron 8,3% superiores a las registradas en junio de 2017. La variación interanual pone en evidencia el auge de los créditos como modalidad financiada para adquirir una vivienda, en fechas anteriores a la devaluación, cuando cobraron un fuerte impulso, principalmente en el mercado secundario.