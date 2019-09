Home > Negocios > El 7º Festival Internacional New Docta llegó a Córdoba

En su séptima edición, el Festival Internacional de Música New Docta vuelve a realizarse hasta el 7 de septiembre en sus dos sedes. Durante la semana pasada estuvo en Buenos Aires y desde ayer se encuentra en Córdoba presentando distintas actividades como conciertos educativos, clases magistrales, talleres y eventos comunitarios en asociación con hospitales, clubes deportivos, organizaciones culturales y universidades.

La mezzosoprano Solange Merdinian, el violinista Sami Merdinian y el chelista Yves Dharamraj, directores y cofundadores de New Docta, regresaron a Argentina una vez más para seguir concretando la misión del festival que idearon hace más de siete años, es decir, romper barreras y crear puentes, uniendo personas de todas las edades y orígenes por medio de la música.

Los artistas invitados para esta edición son Sandeep Das, compositor indio y virtuoso de la tabla; Vasko Dukovski, compositor y clarinetista de Macedonia; y la ganadora de la primera Beca New Docta, la pianista Audrey Vardanega, una joven nacida en California, graduada en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Música Mannes.

El Festival comenzó el 27 de agosto en Buenos Aires con un miniconcierto en el Hospital Pediátrico Garrahan y con dos clases magistrales que se realizaron en la Escuela Media Nº6 junto a la Orquesta Violeta Parra. Luego continuaron otras actividades en el resto de la ciudad.

En La Docta

Desde ayer, los artistas llegaron a Córdoba para desarrollar sus actividades en el Teatro del Libertador San Martín su amplia convocatoria de Escuelas al Teatro y Música y Deporte.

Incluye clases magistrales que se realizarán en la Universidad Provincial de Córdoba y el Teatro del Libertador San Martín. Habrá una clase Abierta a cargo del artista invitado Sandeep Das, que está dirigida al público en general pudiendo participar cantantes e instrumentistas. También en una oportunidad abierta a todo público, a las 18.30 Sami Merdinian, Yves Dharamraj y el clarinetista Vasko Dukovski trabajarán en la sala mayor junto a la orquesta académica Juvenil. Ese espacio es un maravilloso momento del que puede participar como oyente cualquier interesado con sólo acercarse al teatro.

Por otra parte, realizará el tradicional miniconcierto en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. El concierto de cierre en Córdoba será en el Teatro del Libertador San Martín previsto para el miércoles cuatro de septiembre y es a total beneficio del Hospital de Niños, que está cumpliendo 125 años.

Además, los músicos compartirán junto a la Orquesta Escuela Mediterránea sus habituales clínicas y concierto didáctico que cada año enriquece la interacción humana y de formación en niños cordobeses que la conforman.

Programa en Córdoba

Hoy. Clases Magistrales de canto y piano en la UPC, de 14.30 a 16.30.

Clases Magistrales de Ritmos, en el Teatro del Libertador San Martín, de 17.30 a 18.30 .

Clase Magistral con Orquesta Académica Juvenil, Teatro del Libertador San Martín, de 18.30 a 21.30.

Mañana. Concierto New Docta en Teatro del Libertador San Martín, a beneficio del Hospital de Niños, 21

Jueves 5. Miniconcierto en Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, de 11 a 13.

Clases particulares en la Universidad Provincial de Córdoba, de 16 a 18.

Sábado 7. Clínica y concierto didáctico Orquesta Escuela Mediterránea, de 10 a 13.