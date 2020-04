Desarrollan app para atender a pacientes con coronavirus

La crisis sanitaria provocada por la expansión del Covid-19 resulta un desafío global en todos los sectores de la sociedad, mientras que la rápida propagación del coronavirus está poniendo a prueba todos los métodos de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad previstos en los sistemas sanitarios.

En este marco y como respuesta a la crisis provocada por el Coronavirus, la empresa Everis Health puso a disposición de las organizaciones sanitarias ehCOS Remote Health, una solución integral de gestión de la salud comunitaria en situaciones de epidemia o pandemia.

Esta herramienta, única en el mercado, ofrece cobertura integral al proceso de intervención comunitaria, incluyendo autotriaje, atención virtual, gestión y analítica de datos.

Gracias a esta solución, se pueden habilitar canales de atención y seguimiento no presencial durante todas las fases de una epidemia o pandemia, reduciendo así la presión sobre el sistema y los recursos sanitarios.

En este aspecto, la aplicación permite que sea el propio paciente quien se somete a un autotriaje y reciba una orientación diagnóstica, quién mediante un cuestionario, puede seleccionar cuáles son sus síntomas y patologías previas para así recibir un diagnóstico y recomendaciones gracias al algoritmo que integra todo el proceso.

Con estos datos, desde el sistema se puede mantener un seguimiento telefónico de los pacientes diagnosticados y de aquellos que, aún sin haber dado positivo, sienten una agudización de los síntomas.

Además, aquellas personas que presten ayuda a los enfermos también disponen de canales de comunicación mediante un sistema de videoconferencia y un chat integrado, a través de los cuales se consigue una coordinación entre el paciente, el profesional y el cuidador.

Asimismo, durante todo el seguimiento de la enfermedad se actualizan las variables que el paciente introduce en el sistema para que todos los actores implicados estén al corriente de la evolución.

Vale destacar que ehCOS Remote Health for Covid-19 dispone de un espacio dedicado a compartir información de interés para pacientes, y para la elaboración de formularios dinámicos para que el paciente recopile información complementaria. Este sistema permite que las autoridades recopilen datos para el análisis de la evolución clínica de los pacientes y de la actividad de las instituciones implicadas, como centros y profesionales médicos.

“Ya llevamos un largo camino trabajando para fortalecer el paradigma 3.0 de la salud. En esta situación excepcional, la transformación digital brinda soluciones ágiles y eficaces al sistema sanitario, cumpliendo con la necesidad de diagnosticar y monitorear de forma remota. Estamos buscando avanzar cada vez más en este recorrido y así mejorar los procesos necesarios para sobrellevar esta emergencia”, comentó Gabriel Ciaburri, director Servicios Médicos de Everis Argentina

ehCOS Remote Health ya se utiliza en varias organizaciones de salud españolas, como el Hospital San Joan de Deu, que ha puesto a servicio de sus pacientes este sistema como medio de interacción no presencial entre el profesional y el paciente, el Hospital Sant Pau como portal de enfermería para seguimiento remoto o el Hospital Bellvitge, que la emplea para la monitorización a distancia de pacientes con insuficiencia cardiaca.