Crecieron las ventas financiadas de departamentos nuevos

Aunque las comercializaciones totales de nuevos desarrollos cayeron en septiembre (manteniendo la tendencia del año), fue notorio el aumento en aquellas que se concretaron mediante financiación propia de los desarrollistas. Departamentos, casas y cocheras impulsaron la suba de 68,8% en el noveno mes del año.

Las ventas financiadas durante septiembre de este año fueron 68,8% superiores a las registradas en septiembre de 2018, con mayores ventas financiadas de departamentos y casas (88,0%), de cocheras (185,7%) y de lotes (9,4%), según registró el índice de ventas elaborado por la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc).

Los especialistas explican este repunte de la modalidad de pago debido a dos factores. Por un lado, que los indicadores del segundo semestre del año pasado fueron muy bajos con lo cual cualquier leve mejoría se registra de manera significativa. Y por otra parte, los tenedores en dólares decidieron sacar sus ahorros e invertirlos en inmuebles y mediante las financiaciones propuestas por los mismos desarrollistas, que la mayoría no excede los tres años de plazo.

Por lo contrario, las ventas no financiadas de todos los tipos de desarrollos durante el mismo mes fueron 59,3% inferiores a las registradas en septiembre de 2018, con menores ventas no financiadas de departamentos y casas (-55%), de cocheras (-95,5%) y de lotes (-46%).

Asimismo, el total de ventas financiadas y no financiadas durante septiembre de 2019 fue 30,5% inferior al nivel registrado en septiembre de 2018, con mayores ventas totales (financiadas y no financiadas) de departamentos y casas y menores ventas totales de cocheras (-60,7%) y de lotes (-40,6%), según informó Ceduc.

Con todo, el total de ventas financiadas y no financiadas durante los últimos tres meses fue 27,1% superior al nivel registrado durante los tres meses previos, con mayores ventas totales (financiadas y no financiadas) de departamentos y casas (+97,7%) y menores ventas totales (financiadas y no financiadas) de cocheras (-34,.9%) y de lotes (-12,9%).

Sectorial

El indicador fue presentado por Gastón Utrera en el marco del tercero “Almuerzo Sectorial” organizado por la Ceduc.

Durante el encuentro, el presidente de la cámara, Pablo Balián, brindó unas palabras de haciendo referencia a la situación de Argentina después de las elecciones. Hizo hincapié en el trabajo realizado en estos últimos años junto al Gobierno nacional en relación a la Ley de Alquileres, la creación del índice UVA y la exención impositiva del IVA para viviendas de hasta 140 mil UVAs. También resaltó la importancia de la creación de instrumentos financieros como el Boleto de Compraventa Registrable, que actualmente se trabaja junto al Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba.

“Argentina toda y nuestro sector en particular no está en condición de volver a foja cero; tenemos la obligación de marcar las correcciones que creemos pertinentes, pero persistiendo en lo que creemos que está bien”, añadió.

Además, aprovechó la ocasión para reclamar la necesidad de que las administraciones municipal, provincial y nacional, como así también las empresas prestadoras de servicios, pongan el foco en agilizar todos los procesos relacionados con el acceso a la vivienda propia, que es la demanda de millones de argentinos.