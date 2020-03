Coviar aseguró que la situación de los productores del sector es desesperante

La Corporación Vitivinícola Argentina dijo que en 2018 y 2019, con cosechas normales pero con tasas de interés de 70% se produjo una caída estrepitosa de los precios de la uva y el vino

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) presentó la “Visión Estratégica de la Vitivinicultura Argentina” y rindió cuentas de sus acciones del año 2019 vinculadas con la industria de la uva y el vino. La cita contó con la participación de unas 1.100 personas, entre ellas más de 350 productores de distintas zonas y provincias.

“Hasta año el 2010 crecimos en exportaciones a doble dígito. A partir del 2011, como consecuencia del atraso cambiario, las ventas al exterior se amesetaron. En 2016 y 2017 tuvimos las dos menores cosechas de los últimos 60 años. La escasez nos hizo perder consumidores, esto sumado a la tendencia mundial donde los países tradicionales bajan sus consumos y los nuevos crecen. Todos convergiendo en entre 20 y 25 litros por habitante por año”, declaró José Alberto Zuccardi, el nuevo presidente de Coviar.

“Luego, en 2018 y 2019 con cosechas normales pero con tasas de interés de 70%, determinaron la caída estrepitosa de los precios de la uva y el vino. Ninguna actividad productiva resiste este nivel de tasas de interés”, agregó el bodeguero y empresario pyme argentino, quien sucedió en el cargo al sanjuanino Ángel Leotta, para quien “la situación de los productores es desesperante, especialmente para aquellos no integrados. Ellos son el eslabón más débil de la cadena”.

“Contamos con una herramienta para establecer los equilibrios que es el acuerdo Mendoza–San Juan que limita el volumen de vino elaborado. Las líneas de financiamiento del Banco Nación para cosecha y acarreo y los esfuerzos de los gobiernos de Mendoza y San Juan para extender y abaratar el crédito, son herramientas adecuadas para este momento. Pero para no pasar nuevamente, y si escalas, de la importación de vinos a la crisis de excedente es necesaria una política de financiamiento de los stocks”, explicó Zuccardi, para quien en este sentido “el proyecto del Banco de Vinos del Gobierno de Mendoza podría ser una buena solución”.

“Rechazamos los ataques arteros a la institucionalidad que promueven la concentración y el traslado de las decisiones fuera de las zonas de producción. Ya lo vivimos en el pasado. La mesa está abierta para trabajar. Nadie puede ejercer el poder de veto”, dijo Zuccardi.

“Coviar es el ámbito creado por ley nacional para el desarrollo del Plan Estratégico Vitivinícola. Somos una actividad diversa por naturaleza. A diferencia de las bebidas industriales, el vino expresa lugar y gente; y no está concentrado”, dijo Zuccardi, quien destacó la “innovación social y la política de Estado que representa Coviar”.

El tradicional desayuno es el evento en el que la Corporación Vitivinícola Argentina cumple con su responsabilidad de rendir cuentas sobre los avances del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y renueva el compromiso de la Visión Estratégica de la Vitivinicultura Argentina. Este año fue especial, ya que estuvo marcado por el recambio de autoridades y la convocatoria a todos los actores, tanto públicos como privados, para abrir la discusión, definir los desafíos que enfrenta el sector, buscar consensos y revalidar la planificación estratégica de cara el 2030.

La edición 2020 del desayuno de la Coviar estuvo marcada por el cumplimiento de los plazos previstos en el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2020, se presentó un balance de lo que significó y se logró en 15 años de vigencia de la ley 25.849 y se llamó a la participación y construcción de consensos de cara al diseño de una nueva estrategia y propuestas con vistas a un PEVI 2030.

Al encuentro asistieron autoridades nacionales, provinciales, dirigentes empresarios y representantes de cámaras productoras, como los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; su par de Desarrollo Social; Daniel Arroyo, los gobernadores de Mendoza, Roberto Suarez; de Jujuy, Gerardo Morales; el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni; los presidentes del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, y del Banco Nación, Eduardo Hecker y su vice, Matías Tombolini; así como funcionarios del Ministerio de Economía y Producción, Cancillería y Agricultura de la Nación.

Durante el acto, se firmaron convenios con la Fundación Cardiológica Argentina, para la promoción de las bondades con evidencia científica del consumo responsable del vino. Con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se acordó trabajar en conjunto para promover las buenas prácticas agrícolas como herramientas que contribuyan a asegurar la inocuidad y mejorar la calidad de los alimentos y del vino como tal.

“La institucionalidad expresada en la Coviar permitió obtener logros importantes como el plan Vino Argentino, Bebida Nacional, la baja de impuestos y aportes patronales y sortear prohibiciones a la publicidad que sí pesan sobre otras bebidas alcohólicas. Logramos un ahorro de entre $1.800 y $2.000 millones al año por la rebaja de aportes y cargas patronales para toda la cadena vitivinícola”, destacó Leotta, quien remarcó la importancia de sostener la asistencia a productores a través de los Centros de Desarrollo Vitícola y la

Por su parte, el gobernador Morales, quien también fue parte del desayuno como una de las 18 provincias vitivinícolas argentinas, remarcó: “Cuenten con nosotros para acompañar este proceso. Somos diez las bodegas que estamos trabajando en Jujuy y este año esperamos duplicar la producción. La meta de Jujuy es el enoturismo y estamos acompañando este proceso con financiamiento y subsidios a la tarifa eléctrica”.

Por su parte, el secretario de Bebidas y Alimentos de la Nación, Marcelo Alós, agregó: “Estamos muy contentos por haber logrado un esquema de retenciones como el actual, donde se ha mantenido el esquema de derechos de exportación con baja en 25 productos como una forma de estímulo a la producción de las economías regionales y con una suba sólo de tres puntos para la soja, que sólo se va a aplicar al 25% del total de los productores que son quienes producen más de 1.000 toneladas”.

Alós destacó la suba de 10% en el consumo interno de vinos, si se toman los datos punta a punta de enero de 2020 con igual mes de 2019, lo que implica que el consumo interno se está ubicando por encima de los 19 litros per cápita al año.

El cierre del desayuno estuvo a cargo del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien concluyó que “aún en un contexto de necesaria austeridad de un Estado que baja impuestos y busca una administración ordenada, hemos destinado más de $1.200 millones para el financiamiento a productores y bodegas este año”, señaló Suárez, quien destacó el incremento en los precios para llegar a valores de referencia de $8 por kilo de uva, lo que marca un aumento del 80% en relación a la cosecha pasada.