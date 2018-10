Corredores públicos inmobiliarios aseguran que la nueva Ley de Alquiler es perjudicial para el inquilino

Advierten de que la norma terminará siendo negativa para todos los sectores, incluidos aquellos a los que “supuestamente beneficia”. Aseguran que se tratan de prácticas “demagógicas y populistas”, que conducirán a la quita de propiedades del mercado, a la suba de precios de los inmuebles y a la retracción del inversor

Corredores públicos inmobiliarios indican que la norma presentada por Mauricio Macri -que tiene media sanción del Senado- perjudica a todos los sectores, especialmente a los inquilinos, porque los costos se trasladarán a los precios y habrá menos oferta de propiedades. El impacto será negativo para el propietario, desarrollista e inmobiliario, en tanto el mercado se verá resentido. Lo que aparentemente es “favorable”, en la realidad es “demagógico”, aseguran.

Alertan sobre el punto que establece que el propietario debe absorber los gastos del alquiler, es decir los honorarios de los inmobiliarios y la certificación de firmas, asegurando que esos costos los terminarán trasladando a los precios, impactando en el inquilino.

“No se van a ver favorecidos como se interpreta, todos los propietarios que vayan a absorber los costos como impuestos y los certificados de firmas, los van a volcar al precio, entonces, lo que parece favorable a la vista, no lo es”, aseguró Miriam Pagani, corredora pública y vicepresidente segunda del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba.

Por su parte, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba (CPCPI), Leonardo Frankenberg, coincidió con su colega, al tiempo que recordó que desde la institución, bregan en la Legislatura Provincial para que los honorarios sean pagados en partes iguales, 50% por el locador y 50% por el locatario.

Un tema polémico y aún más sensible es el de las garantías, sobre el que la nueva ley indica ampliación de éstas a favor del locatario, es decir, que los dueños deberán aceptar como garantía un aval bancario, un seguro de caución o una garantía personal que podrá ser un recibo de sueldo, o un certificado de ingresos.

“Con esta apertura se abre un nuevo negociado con los seguros de caución, los que, de acuerdo al monto final del contrato, se van a tener que pagar en uno o dos meses. Nada es gratis, todo tiene un costo”, dijo Pagani, quien contó que en los últimos días recibió varios llamados por parte de empresas que se dedican a expedir este tipo de garantías.

Al respecto, Frankenberg aseguró que es un tema “muy sensible el hecho de que el propietario no pueda pedir una garantía que responda”, porque, en caso de falta de pago, el propietario no tendrá a quién reclamar. “Bajo estas condiciones y teniendo en cuenta que el juicio de desalojo se desarrolla a lo largo de un año, y previendo los daños que sufren los inmuebles, el propietario se preguntará si es conveniente o no alquilar”, agregó por su parte Pagani.

Otro punto de quiebre es la duración mínima del contrato, que en la nueva norma se extiende de dos a tres años. “Si los alquileres acompañaran la inflación, no sería problema, pero -a título personal- cuando la renovación hoy a dos años conlleva una aumento de entre 25% a 30%, para cubrir los tres años de inflación, se iría casi a 50%”, dijo Pagani, señalando que este “tipo de medidas son buenas para países de economías estables”

En ese sentido, el presidente del CPCPI advirtió de que -si se aprueba el contrato mínimo a tres años- impactaría de lleno a los que tributan en Córdoba, porque una vez que un contrato de alquiler supera el monto de $250.000, se debe pagar el impuesto al sellado equivalente a $3.800.

Retracción del mercado y aumentos de precios

Con todo, los especialistas vaticinan que a falta de garantías y seguridades para el propietario, el mercado de alquiler se verá resentido, saldrán de la oferta las propiedades en renta y las pocas que permanecerán, lo harán a valores aumentados. Por su parte, el inversor replanteará su decisión de comprar un inmueble para la renta, porque baja la rentabilidad y desalienta la seguridad del negocio.

“El mercado a principios de años se presentó favorable, pero ahora estamos en una meseta decaída, en donde el inversor se retrae porque para él no es rentable comprar un inmueble. Muchos propietarios retirarán sus propiedades del mercado de alquiler y las pondrán a la venta, no sabiendo tampoco quiénes las pueden comprar”, consideró Pagani.