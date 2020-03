Coronavirus: crece número de postergaciones de viajes a países afectados

Los cambios de fecha en los pasajes los han concretado en su mayor parte adultos mayores,

principalmente a los destinos europeos más afectados y a China

Carolina Brenner cbrenner@comercioyjusticia.info

El turismo es uno de los sectores más afectados por la expansión del coronavirus en el mundo con una pérdida estimada de mil millones de dólares para este año debido a la gran cantidad de cancelaciones y baja ocupación de vuelos y hoteles, entre otros aspectos.

En Argentina, muchos viajeros que tenían planes de viajes en estos días comenzaron a solicitar cancelaciones y/o postergarlos, así como también las aerolíneas suspenden vuelos y ofrecen diferentes opciones para hacer cambios de fecha.

“Lo que más notamos son postergaciones de viajes, más que cancelaciones y sobretodo del rango etario de los adultos mayores que son los más proclives a contraer la enfermedad”, comentó a Comercio y Justicia José González, vicepresidente de la Asociación Argentina de Operadores de Viajes y Presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba.

Según aseguró el directivo, la mayoría de las suspensiones y modificaciones de pasajes responden a destinos como China y Europa, principalmente los más afectados por el virus como Italia, España.

La mayoría de las postergaciones se extienden para después de junio, ya que, según prevén algunos referentes, el comienzo de la temporada de calor en el viejo continente reducirá la propagación del virus.

“Asimismo, los viajes a Brasil, el Caribe y Estados Unidos contratados desde esta provincia aún no han sufrido tantas variaciones”, reflejó González, en tanto que remarcó: “Esto es día a día ya que es un tema donde reina la incertidumbre y el desconcierto”.

En cuanto al asesoramiento por parte de las agencias y operadores de viaje para el pasajero, el empresario subrayó que se guían “a través de medios de información confiables y puntualmente tratan de hacer las recomendaciones pertinentes según lo que indica la Organización Mundial de la Salud”.

“Todavía no desaconsejamos viajar a los países limítrofes ni al Caribe, pero sí tomar las precauciones ya conocidas para el caso”, destacó González.

Comité de crisis

Igualmente, considerando la situación complicada que está transitando el sector, el referente y a la vez representante de Córdoba de la Asociación Argentina de Operadores de Viajes se reunió ayer en Buenos Aires con otros miembros a los fines de conformar un Comité de Crisis junto con el Gobierno Nacional para tomar y exigir medidas de salvataje como quita de impuestos y otros paliativos.

Por otro lado, en cuanto al impacto de esta situación en el turismo de Córdoba y el país, el también presidente de la Cámara de Turismo de esta provincia, afirmó que “en Argentina esto aún no explotó y esperamos que no tenga gran brote acá. Además, al no considerarse una pandemia no hay motivo para suspender eventos”, agregó el directivo.

Pese a ello, debido al coronavirus ya se han suspendido algunos eventos tanto en Córdoba como en el país con presencia de participantes internacionales como el Foro Mundial del Desarrollo Económico local que iba a tener lugar en esta ciudad en el mes de mayo y el MXGP Patagonia Argentina 2020, que estaba previsto para los próximos días 21 y 22 en la localidad de Villa La Angostura, y que fue pospuesto para el mes de noviembre.

A raíz de ello y en cuanto a los pasajes de cabotaje, todavía no se registran grandes modificaciones ni cancelaciones y las compañías no contemplan ofrecer estos trámites sin costo como sí lo hacen algunas líneas aéreas para los vuelos internacionales a los países de riesgo.

Aerolíneas Argentinas canceló vuelos y ofrece facilidades para cambiar fechas

Debido al creciente número de solicitudes de cancelación o cambio en las reservas ya emitidas, Aerolíneas Argentinas canceló vuelos y anunció novedades en su operación internacional debido a la situación global sanitaria por causa del coronavirus.

En este aspecto, se cancelaron los vuelos a Roma de los días 18/22 del corriente mes y 4/6/10/12/19/26 de abril, que se agregan a los ya suspendidos con antelación: 12/16/19/26/28 y 30 de este mes. A Miami, están cancelados los vuelos del 18 / 26 de este mes (solo vuelos diurnos) y a Orlando se canceló el vuelo del 26 del corriente.

Vale destacar que los pasajeros afectados por las cancelaciones mencionadas serán reubicados en vuelos anteriores o posteriores. Aquellas personas que no puedan viajar en las fechas propuestas contarán con la posibilidad de reprogramar su viaje dentro de los quince días anteriores o posteriores de la fecha original.

Cabe mencionar que el sostenimiento de las rutas a zonas de riesgo, como en el caso Roma, se debe a la gran cantidad de argentinos y/o turistas que necesitan ser transportados de regreso a sus hogares.

Además, la compañía anunció que aquellos pasajeros que compren sus boletos a destinos de Europa o Estados Unidos entre el 10 y hasta el 31 de este mes, podrán cambiar su fecha de vuelo sin ningún tipo de penalidad por única vez y abonando solo diferencia de tarifa en el caso de que la hubiera.

Los cambios de fechas o rutas sin penalidad serán por única vez para volar hasta el 30/11/2020. Abonando solo la diferencia de tarifa en caso que la hubiera y se realizará la devolución de pasajes de acuerdo con las condiciones de tarifa contratadas.

Aplican estas medidas para los pasajeros de vuelos desde y hacia China hasta el 31 de mayo; Pasajeros volando desde y hacia Italia, España, Francia, e Israel con vuelos hasta el 31 de mayo; Pasajeros que por haber estado en China en los últimos 15 días no les esté permitido ingresar a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Tahití y Paraguay.

Air Europa brinda cambios de fecha gratis y descuentos de hasta 40%

Air Europa lanzó la campaña “Eres muy libre de cambiar”, con la que permite volar a la práctica totalidad de destinos donde opera la aerolínea con descuentos de hasta 40% y realizar cambios de fechas sin penalización.

Las ofertas de precios son válidas para los billetes comprados hasta el próximo día 16 a cualquier destino europeo, de Sudamérica y del norte de África. Por su parte, la flexibilización en la política de cambios se aplica en todos los billetes adquiridos también desde el pasado 4 de marzo y a lo largo de todo el mes; y permite al pasajero realizar cambios de fecha sin coste adicional alguno.

