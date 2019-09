Córdoba fue sede de un evento exclusivo de Maybelline y For Me

La fiesta “Beauty is in the Music” se desarrolló el sábado pasado en Forja y tuvo una gran convocatoria

El predio Forja de la ciudad de Córdoba fue sede del evento “Beauty is in the music” organizado por Maybelline New York y For Me app que contó con sesiones de maquillaje, tragos y una gran fiesta.

“Nos une generar espacios que conecten a las mujeres con su mejor versión”, destacó la organizaciòn.

Vale destacar que la marca de make up se unió a la aplicación For Me app para crear “Beauty is in YourSelf”: un conjunto de acciones que proponen explorar la belleza en diferentes experiencias uniendo los intereses personales de cada mujer en un espacio pensado para disfrutar y conocer los productos de Maybelline.

A partir de esta iniciativa y de la mano de referentes locales, crearon “Beauty is in the Music”: la primera experiencia para mujeres que aman la música, salir con amigas y divertirse en la fiesta de Buenas Noches Producciones (BNP), una de las principales productoras de espectáculos y festivales de música electrónica multimedia de América Latina y una de las más importantes de Argentina.

El evento contó con la presencia de un centenar de mujeres que pudieron conocer los seis nuevos tonos de labiales, Superstay Matte Ink City Edition de Maybelline, con una versiòn moderna de colores vintage inspirados en la ciudad de Nueva York.

La nueva línea mantiene su fórmula exclusiva, una tinta matte líquida que no se corre, no transfiere y permite un color intacto desde la mañana hasta la noche para disfrutar de hasta 16 horas.

La gama de colores incluye tonos ladrillo vivo, tierra, especiados, y azul saturado, entre otros, donde el nombre de cada labial representa y transmite la actitud de la ciudad: Explorer (Tono 105); Originator (Tono 110); Founder (Tono 115); Dancer (Tono 118); Artist (Tono 120); Inspirer (Tono 125).

“Beauty is in the Music” fue la primera de tres experiencias que pretenden generar espacios para unir los intereses personales de mujeres con propuestas innovadoras que permitan conocer los productos Maybelline NY. De esta manera, las próximas invitaciones serán “Beauty is in the Art”, para todas las que deseen explorar su lado cultural y artístico; y “Beauty is in the Exploration” para aquellas mujeres que están en un proceso de conciencia y exploración en pos de encontrar su mejor versión.

Maybelline NY comenzó como un pequeño negocio familiar y pasó hoy a ser la marca número uno de maquillaje en el mundo y se destaca por sus fórmulas científicas avanzadas, texturas revolucionarias y colores que marcan tendencia.

Por su parte, For Me es la primera y única app en Latinoamérica para mujeres que quieren dedicarse tiempo para lo que les hace bien; creando desafíos, compartiendo sus avances con la comunidad, respondiendo trivias que las ayude a conocerse mejor y ganando premios de sus marcas favoritas.