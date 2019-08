Colectivo Hipotecados UVA alerta sobre “una catástrofe económica para el mes de enero”

Consultada por Comercio y Justicia, la representante legal de los tomadores de créditos UVA,

Julia Irazoqui, advierte de que el congelamiento de la cuota es sólo “un engaño” por algunos

meses y que -luego de ese período- el tenedor se encontrará con una deuda de capital

que habrá aumentado más de 28%

Luego de los anuncios del Gobierno de Mauricio Macri de congelar las cuotas de los créditos hasta diciembre de este año, el colectivo Hipotecados UVA alerta sobre el hecho de que una -vez concluida la excepción- se encontrarán con una deuda “inalcanzable” de capital, que sí continuará actualizándose, a un valor superior a 28%

Así lo confirmó, ante una consulta efectuada por Comercio y Justicia, Julia Irazoqui, representante legal de los damnificados con sede en Córdoba.

“El famoso congelamiento de la cuota es sólo un engaño por algunos meses, ya que lo que no subirá en ese período será la cuota, pero el capital -que es el problema sustancial de este crédito- cabalga alocado al ritmo de la inflación desbocada que estamos sufriendo y que en los próximos meses tocará índices escandalosos”, alertó.

Indicó que -de acuerdo con los los analistas económicos más reconocidos, que anuncian para agosto una inflación de entre cuatro y cinco por ciento mensual; para septiembre, de siete por ciento, y, para octubre, de nueve por ciento- detrás del reacomodamiento de los precios y tarifas luego de la corrida del dólar, “el panorama se transforma de una preocupación ascendente para los tomadores de créditos UVA, quienes prevén una catástrofe económica para enero”.

A modo de ejemplo, la letrada preciso que un tomador de crédito UVA, con una deuda de un millón a agosto de este año, sufrirá una actualización de por lo menos 28 por ciento, por lo que durante enero ese tenedor pasará a deberle al banco 280 mil pesos más que el mes en curso.

“De nada sirve el congelamiento de la cuota, cuando el capital aumenta desaforadamente al ritmo de las devaluaciones y se aleja cada vez más de la realidad asalariada de los tomadores de créditos”, insistió.

Luego, citó al propio secretario de Vivienda Ivan Kerr, quien manifestó que todo el universo Hipotecados está por encima de la relación cuota ingreso de 30 por ciento, con lo que asevera aquello que los colectivos regionales ya vienen advirtiendo de manera contundente y con datos específicos y reales.

“Son los nombres y apellidos de las familias que pasan todos los días con una historia que se repite: la relación cuota ingreso por mes asciende entre tres y cuatro por ciento; por lo tanto, una familia cuya relación enero de este año era de 25%, hoy tiene una por encima de 40%. Con la inflación proyectada para enero, habrá más de 40% de los tomadores de créditos UVA cuyo ingreso no alcanzará para pagar la cuota, quedando absolutamente en un estado de indefensión absoluta”, aseguró la representante.

En la misma línea, volvió a advertir sobre “los comunicados de prensa y tuits del presidente de la Nación anoticiando a la población de ‘supuestas’ medidas de alivio para los tenedores de créditos UVA”.Insistió que, en un análisis que se realiza por cuarta vez, “el tema de comunicados de prensa no aseguran las publicaciones en el Boletín Oficial de leyes, o en decretos y/o comunicados del Banco Central de la República Argentina” y agregó: “De eso, no hay nada, ni de este comunicado, ni de los tres comunicados anteriores, ni del subsidio, ni el seguro, ni el 25% de tope, ninguno superó la entidad de comunicado de prensa”.

Por otra parte, recordó que el mensaje del presidente Macri no despeja dudas con relación a qué tipo de créditos hipotecarios englobla, como también deja afuera a los otros tomadores que también se encuentran en situaciones de preocupación similares. “Se infiere que del universo de créditos UVA sólo habría medidas para los hipotecarios, quedando fuera los prendarios y los créditos personales. Por otra parte, el universo de los créditos hipotecarios habla de líneas de crédito de adquisición de hasta 140 mil UVA de monto, para el monto de la compra al momento de suscribir la escritura, lo que no deja claro si engloba a los créditos por construcción y refacción”, alertó Irazoqui.

El reclamo de fondo

“Los anuncios del Gobierno ponen en evidencia la falta de criterio a la hora de avanzar en propuestas serias. Son anuncios hechos como manotazos de ahogado que encubren una realidad que ya no se puede tapar ni soslayar; de no operarse urgentemente una solución a la indexación de capital, se llevará la vivienda de miles de familias de clase media, las víctimas ideales de este modelo de sistema que ha fracasado a menos de tres años de su implementación”, remarcó.

En ese sentido, volvió a insistir en que tanto el Gobierno como los candidatos a presidentes, los bancos y los damnificados deben acordar “en una mesa de diálogo, una salida prudente y rápida a esta situación de zozobra económica que se transformará, sin lugar a dudas, en una catástrofe a partir de enero, si no se realizan las modificaciones necesarias para el salvataje de la clase media endeudada, no sólo con tarifas, alimentos, obra social, enseñanza y vestimenta” y agregó: “Lo repetiré hasta el cansancio: una víctima jamás puede ser culpable del propio delito que ha sufrido; la víctima es el lado más débil de la relación, y así es como debe tratarse, con respeto y empatía”, finalizó.

Recordó que los referentes han invitado en varias oportunidades a estos agentes, a compartir las reuniones con decenas de miles de tomadores de créditos UVA a lo largo y a lo ancho del país, para que le expliquen a ellos, que este “sistema les está rompiendo las familias, que su cuota ya superó hace rato 25 por ciento de sus ingresos y el monto de un alquiler, que su sueldo virtualmente desaparece de su cuenta sueldo el primer dia de deposito, ya que el banco se cobra su cuota del crédito con todo el sueldo, o gran parte, y que su capital adeudado se duplicó en apenas dos años, y que ya saben que de esa manera, jamás podrán hacer frente al pago de su casa”, señaló.