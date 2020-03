Cada vez son más las personas que en Córdoba y el país se hacen tatuajes

En los últimos tiempos aumentaron la cantidad de tamaños y colores, así como la variedad de lugares del cuerpo donde se aplican. También, la franja etaria, que va de 20 a 50 años

Cada vez son más las personas -tanto en Córdoba como en el resto del país- que eligen tatuarse. Incluso, en los últimos tiempos han aumentado las tendencias de estilo, las variantes de colores, tamaños y lugares del cuerpo, así como la franja etaria de quienes deciden realizarse estos dibujos sobre la piel.

“En Córdoba es impactante cómo ha crecido la cantidad de locales que hacen tatuajes. Se podría decir que en los últimos cinco años se han duplicado”, comentó a Comercio y Justicia Luciana Zunino, encargada de Buena Vida Tatoo, empresa que tiene dos locales en esta ciudad y diez años en el mercado.

“Pese a que el margen de rentabilidad no es el mismo que hace unos años, ya que no podemos trasladar los costos a los precios, la clientela se ha mantenido e incluso se ha potenciado desde fines del año pasado a la fecha”, agregó Zunino.

En cuanto a tendencias, la referente local comentó que lo que más solicitan son diseños de realismo, es decir fotos de personas, retratos y/o animales.

“Como la moda, los diseños en la piel se renuevan constantemente. Lejos quedaron los tatuajes chicos, en lugares discretos, con diseños de catálogo. Hoy marcan tendencia los tatuajes grandes, los diseños elaborados y exclusivos, como por ejemplo en las mangas y los dibujos que ocupan toda la espalda son vanguardia en 2020”, agregó Diego Staropoli, fundador de Tattoo Show en Argentina, que este año se realizará de mañana viernes 6 al domingo 8 en La Rural de Buenos Aires.

Según el experto, en la ciudad de Buenos Aires se encuentran alrededor de mil estudios de tatuajes. Si bien los costos varían, según el tatuador, los precios mínimos van de $800 a $1.500. Para los tatuajes más grandes, las sesiones, que duran aproximadamente tres horas, cuestan entre $3.000 y $10.000, dependiendo del diseño.

En Córdoba el precio de una media manga parte de $16.000 y una manga completa asciende a $37.000. El primer caso, por ejemplo, demanda cuatro sesiones aproximadamente de dos horas cada una.

En cuanto a la edad, la faja etaria de quienes se acercan a tatuarse va de 20 a 50 años. “Si bien se observa un interés fuerte por tatuarse entre los 20 y los 30 años, cada vez más chicos toman la decisión de llevar una marca de por vida en su piel”, agregó Staropoli.

“Es sorprendente cómo ha crecido la cantidad de menores de edad, incluso chicos de 14 años, que vienen con la autorización de los padres, para tatuarse”, comentó Zunino.

En este caso, los jóvenes de menos de 18 años deben contar con autorización presencial de sus padres, quienes deben llevar libreta de matrimonio y DNI de ambos.

De la misma forma, también creció el número de adultos que se acercan con la idea de perpetuar alguno de estos diseños, incluso inspirados por los jóvenes. Las profesiones y los roles que se cumplen en la vida cotidiana ya no interfieren con la posibilidad de realizarse un tatuaje.

“Esto se debe a las redes sociales donde se puede ver a famosos del mundo del espectáculo, periodistas y deportistas que lucen sin temor sus diseños y publican imágenes en sus cuentas personales. Esto motiva a sus seguidores que buscan imitarlos”, comentó el Staropoli.

En ese sentido, Staropoli afirmó: “Cuando empecé a tatuar, los que se acercaban eran en su mayoría hombres. Ahora, en el mundo del tatuaje ya no hay brechas de género”.

Con respecto al diseño, Staropoli remarcó que “hoy en día son pocos los que eligen según los catálogos disponibles en las casas de tatuajes. La mayoría lleva su propia idea y termina de definirla con ayuda del profesional: son verdaderas obras de arte en la piel. Los lugares más elegidos son las piernas, los brazos y la espalda”.

En este sentido, hay diseños pequeños que siguen siendo un clásico: palabras, fechas, frases, iniciales y símbolos que se dibujan en muñecas, tobillos, en los laterales de la espalda y, la última tendencia, arriba del codo.

En tanto, los dibujos grandes no son sólo para quienes pasaron varias veces por la aguja cargada de tinta, sino que quienes se enfrentan a ella por primera vez, salen de los tradicionales tréboles o símbolos del infinito. Esto se debe a que se percibe que en la sociedad los tatuajes son más aceptados.

El 16° Tattoo Show es la convención profesional e internacional de tatuaje más importante de Argentina y un espacio que durante tres días reunirá a tatuadores reconocidos en el mundo y artistas del tatuaje. Allí, el público podrá conectarse con las tendencias y descubrir esta tendencia que identifica a varias generaciones y crece de forma ilimitada.

Además, por cuarto año consecutivo, de la mano de la organización AHF Argentina se realizarán test de VIH de forma gratuita, segura y confidencial, se repartirán folletos informativos, y se entregarán preservativos.

En Córdoba también se lleva a cabo un evento similar llamado Tattoo Convención Córdoba, que va por su 12ª edición, que se realizó en diciembre pasado en Studio Theater.