Banco Credicoop entregó una placa de reconocimiento a Comercio y Justicia

Autoridades de la entidad bancaria visitaron la sede de la cooperativa de trabajo y felicitaron a sus miembros por el crecimiento aun en tiempos difìciles

Directivos del Banco Credicoop visitaron la sede de la Cooperativa de Trabajo Comercio y Justicia Editores con el fin de hacer entrega de una placa de reconocimiento con motivo de su 80° aniversario.

“Quiero felicitar a Comercio y Justicia por la tarea realizada y la demostración de que una entidad como ésta puede ser eficiente y competir de igual a igual en un mercado difìcil”, declaró Guillermo Lo Ré, gerente de Banco Credicoop.

“Para el Banco es una alegría inmensa acompañarlos en esta celebración. Hoy, más que nunca y entendiendo que vivimos un contexto complicado, desde nuestra entidad y dentro del marco de lo que denominamos Credicoop y la comunidad, apuntamos a esta cercanía y a establecer vìnculos tanto con las cooperativas como con los colegios profesionales, clubes, asociaciones civiles y mutuales, entre otros”, agregó Lo Ré.

“El desafío en este contexto complicado que estamos viviendo y que va a continuar, es unir fuerzas para poder defender entre todos, las cuestiones comunes que tenemos. En un mundo que tiende al individualismo, se complica todo cada vez más. Por tal motivo, es importante demostrar que se puede y que no solo una sociedad anónima puede ser eficiente y mostrar los resultados positivos que ustedes tienen”, destacó el directivo.

Por su parte, Jorge Giordanino, responsable Zonal de Entidades de Carácter Social de Banco Credicoop, felicitó a los miembros de la cooperativa y destacó la trayectoria de Comercio y Justicia. “Perdurar 80 años no es poco y más aún en una coyuntura complicada para todos en general y para los medios en particular. También quiero destacar la eficiencia y el lugar que han ocupado en el mercado”, sentenció.

El banco y las cooperativas

Desde hace tiempo, Banco Credicoop cuenta con un departamento dedicado a la atención y promover los vínculos con las cooperativas y otras entidades de carácter social.

“A diferencia de otros bancos que no les prestan atención a las cooperativas, nosotros salimos a buscarlas y creamos desde productos hasta conjuntos armados de servicios exclusivamente para ellas. Además, llegamos a muchos lugares donde el resto de la banca no llega. Existen muchas localidades donde somos el único banco, y si no estamos, se quedan sin servicio bancario”, comentó Giordanino, en tanto que aseguró que actualmente “hay mucha demanda de pueblos que aún no tienen servicio bancario”.

En este aspecto, el banco está desarrollando algunos productos como el sistema de Pagocoop, del estilo de Rapipago o Pago Fácil, que permite que las cooperativas de las localidades pequeñas puedan pagar impuestos y hasta retirar efectivo sin tener que viajar a otros pueblos.

“Además, contamos con productos de avanzada como la posibilidad de colocar cajeros con carga delegada, es decir que la puede cargar la propia institución o municipio. Esto permite que el dinero no tenga que viajar, lo que evita altos costos e inseguridad”, explicó el referente.

Estos productos fueron surgiendo de la necesidad de las cooperativas y en algunos lugares el banco está planteando la atención dentro de la propia entidad.

“Hay anècdotas que dicen que un solo cajero puede cambiar la economía de un pueblo”, contó el directivo.

El banco también organiza acciones vinculadas a la capacitación que son de gran relevancia. Por ejemplo, en las carreras de contador y administración, la materia sobre el cooperativismo casi no existe. “A raíz de ello, hemos creado dentro del Instituto Universitario de Cooperativas, IdelCoop, un título de posgrado específicamente dirigido a contadores y abogados. También estamos sugiriendo que en el Consejo Profesional de los Contadores así como también en el Colegio de Abogados, se arme un departamento de cooperativas. Es muy amplio lo que tratamos de hacer en el sector”, concluyó Giordanino.

En cuanto a las nuevas plataformas de cobranza y recaudación lanzadas por el banco, la entidad hizo referencia a la reciente presentación del Mis Pagos, una multiplataforma que permite a través de un link pagar un servicio a través del CBU o de la tarjeta de crédito.