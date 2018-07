Bajos niveles de reservas en la ciudad de Córdoba en las vacaciones de invierno

La semana pasada, los principales establecimientos hoteleros de la capital tuvieron 65% de ocupación y para esta semana las reservaciones no superan 48%.

Las vacaciones de invierno en la ciudad de Córdoba registran bajos niveles de ocupación y reservas según demuestran los últimos relevamientos realizados desde el stand de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de esta ciudad, ubicado en Patio Olmos.

“El ingreso de turismo durante el receso invernal viene muy tranquilo. La semana pasada en la que comenzaron las vacaciones de Córdoba y Santa Fe, entre otras provincias, la ocupación alcanzó un promedio de 65%. Este porcentaje es muy bajo, considerando que más de la media de dicho resultado pertenece al visitante corporativo”, adelantó a Comercio y Justicia Fernando Faraco, director de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba.

“El sábado pasado la ocupación ascendió a 80%, potenciado por el ingreso de los turistas de la ciudad y provincia de Buenos Aires pero el domingo se redujo a 65%. Para lo que resta de la semana las reservas oscilan en 48% lo que indica una baja de casi 15% respecto al año pasado”, agregó el directivo.

“En un principio pensamos que la disparada del valor del dólar podía llegar a incentivar el turismo interno, pero parece que la incertidumbre económica afectó claramente al turismo local”, opinó Faraco.

Asimismo, destacó que los principales establecimientos hoteleros en ocuparse son los de mayor categoría.

Por su parte, en el plano provincial y, de acuerdo con datos relevados por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), la Provincia de Córdoba espera buena llegada de turistas desde de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, que son los principales mercados emisores, con aspiración a alcanzar 50% de ocupación de las plazas habilitadas. Con respecto a las tarifas, no se han incrementado durante los últimos seis meses.

En el país

En el ámbito nacional, Fehgra destacó que, en términos generales, se espera un buen flujo turístico en los destinos más importantes del país, desde este fin de semana hasta casi fin de mes, a partir del comienzo de las vacaciones de invierno en muchas de las provincias argentinas, especialmente de porteños y bonaerenses.

Según datos recopilados por las filiales y los coordinadores de todas las regiones del país, los polos turísticos más elegidos para estas vacaciones son destinos del noroeste y noreste argentino con registros de reservas de 70% o más, y las ciudades con centros de esquí. También se espera alcanzar una buena performance en la ciudad de Buenos Aires.

Con respecto a las tarifas, en general no se observaron ajustes después del incremento del dólar. Por otra parte, “en muchos destinos no se incrementaron durante los últimos meses para impulsar la llegada de viajeros y poder posicionarse en un mercado muy competitivo que también está impactado por los aumentos de los costos. De hecho, en muchos destinos los valores son comunicados con mucha anticipación, con lo cual no es posible modificarlos”, destacó la entidad.

En la Patagonia, las expectativas son muy buenas, principalmente en las ciudades que tienen centros de esquí. La buena caída de nieve acompaña el cuadro optimista, que es reforzado en algunos centros con instalaciones de fabricación de nieve, que son utilizadas para mantener en condiciones óptimas todas las pistas. En el resto de la Patagonia, las reservas varían entre 20% y 45%. Igual cuadro de situación se percibe en la región Cuyo, con expectativas de buena ocupación y el esfuerzo del empresario hotelero de acotar la actualización de tarifas con respecto al año pasado.

En la provincia de Buenos Aires, las expectativas son alcanzar un óptimo promedio de ocupación, aunque a la fecha las reservas son pocas. Se espera mayor flujo en los polos turísticos de la costa atlántica y en ciudades como Tandil, que tiene 60% de reservas. A su vez, las tarifas en general no han aumentado durante los últimos meses, a pesar de la coyuntura. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) espera una ocupación de entre 60 y 80%, aunque las reservas hoy oscilan entre 45% y 50%.

Las expectativas para la región NEA en su conjunto ni bien son altas, los porcentajes de reservas son muy bajos hasta el momento. Destinos como Rafaela, Concordia, Concepción del Uruguay y Rosario muestran valores muy bajos (10% a 40%), y Paraná y Misiones tiene mayor movimiento (60% y 75%).

En el NOA, la perspectiva es muy buena en general, con niveles de reservas de entre el 60 y 80% en Catamarca, Jujuy y Termas de Río Hondo.