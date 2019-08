Autos y motos, “en guardia” a la espera de una definición de precios

Con un dólar que ayer por la mañana volvió a llegar a $60, la comercialización de motos y autos está paralizada. Las terminales aún no envían las listas de precios porque no reciben señales de reacomodamiento. De reflejar los mismos porcentajes de aumentos que el billete verde, las ventas se verán perjudicadas nuevamente

Continúan las repercusiones de la escalada del dólar luego de las PASO, en una jornada en la que el billete verde volvió a subir rondado una cotización de $60, lo que representa un aumento de más de 18% con relación al valor que tenía el viernes pasado.

El rubro automotor y de motovehículos asegura que “está en guardia” a la espera de una definición que permita reacomodar los precios y volver “a vender”. Por el momento, continúan sin precios de referencia.

“El movimiento tan frenético del lunes ha hecho que todas las terminales de motos estén en guardia a la espera de cuándo se estabiliza el dólar. Nosotros tenemos muchos componentes en dólares y estos vaivenes y subas abruptas son muy fuertes para nuestro sector”, dijo Walter Belloti, director de la fábrica de Motos Keller en Córdoba. “Tenemos que hacer frente y ver dónde nos ubicamos de nuevo y esperar a que los precios se acomoden nuevamente”, dijo y lamentó esta retracción de ventas luego de los movimientos que se habían comenzado a registrar con los Planes Ahora 12 y Ahora 18.

No obstante, consideró que es muy prematuro hacer un análisis y dar una definición: “Hay que esperar cuando se normalice para comenzar a vender”, dijo el directivo.

“No contamos con precios de referencia, es muy difícil poder posicionarnos y ajustar los precios, puede pasar que si lo hacemos el mercado no esté dispuesto a convalidarlo, hay que esperar, calculo que en una semana nos iremos acomodando”, dijo el presidente de la planta.

Del mismo modo, Ariel Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio del Automotor de Córdoba, aseguró que las ventas están paralizadas a la espera de la lista de precios que deben mandar las terminales, que -estima- entre hoy o mañana pueden estar definidas.

“Las ventas están paralizadas, no porque no haya consultas, sino porque no hay precios de referencia. Los formadores de precios son las terminales; cuando ellos envían las listas, los concesionarios forman su lista y la venta de usados toma el precio de los cero kilómetro”, recordó.

En tanto, aseguró que sí hay algunas concesionarias que están ajustando algunos precios, sólo para vender unidades frente a compromisos asumidos por lo que necesitan “caja”.

“Con la lista de precios de fábrica vamos a tener un común denominador, sí pasa que las terminales a veces hacen una corrección completa de precios en función del porcentaje total de suba por devaluación, y otras las prorratean en varias listas, en meses o semanas”, aclaró.

“De continuar el dólar más o menos estable en $58, aproximadamente, entiendo que entre hoy y mañana podríamos ya tener algunas listas transitorias”, esperó.

Desde luego, estos vaivenes vuelven a poner en jaque al comercio del automotor, que ya venía decaído y alcanzó a recuperar una parte con los planes lanzados por el Gobierno -Junio, Julio y Agosto 0 km-. “El plan, que permitía un descuento de entre 50 mil y $90 mil del valor de la unidad, implicó una recuperación de 20% de las ventas en julio 2019 contra julio 2018, recordemos que junio contra junio la caída fue de 50%, mientras que durante el mes siguiente fue de 29%, lo que permitió una recuperación. Desconozco cómo será este mes, pero desde luego que si los incrementos reflejan la suba del dólar, las ventas se van a ver perjudicadas”, aseguró. No obstante, indicó, “por estas horas las incertidumbre es total y nos nos queremos aventurar”.