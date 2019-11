Autopartistas buscan cómo “pasar la crisis” sin despedir a 2.000 operarios

“Estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre”, declaran, porque nadie toma decisiones y se necesitan algunas urgentes. La fábrica ubicada en Ferreyra sufre la recesión pero además perdió parte de su porción de mercado y acumula un stock de ocho meses

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

Los industriales metalúrgicos cordobeses están viviendo “momentos de mucha incertidumbre, porque tenemos un gobierno saliente que no toma decisiones y un gobierno entrante, que hasta que no asuma no tomará ninguna decisión y por lo tanto hay una parálisis” que está afectando gravemente algunos eslabones de la cadena industrial, que requieren intervención urgente de las autoridades.

Así lo definió ayer Eduardo Borri, titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (Cimcc), al repasar las reuniones que ya han tenido con la fabricante de camiones Iveco, con el ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, y con el titular del Ministerio de Producción y Trabajo nacional, Dante Sica. En todas se trató de exponer el grave perjuicio que causa a más de 15 empresas proveedoras de la terminal automotriz el cierre de planta comunicado por Iveco desde mañana viernes y hasta fines de abril de 2020.

Se trata de una situación inédita para los 50 años de historia de la presencia de la multinacional en Argentina. Y sobreviene como una sorpresa negativa para el grupo de firmas de su cadena de proveedores, a las que hasta hace apenas tres meses se les confirmaban los planes de Iveco de sostener la fabricación e incluso de comenzar una nueva línea de producción -de camiones a GNC- algo que se pondría en marcha en agosto y jamás sucedió.

“Es un hecho la parada de planta”, admitió el dirigente empresarial. “Estamos tratando de sentar todos los actores a la mesa para ver cómo pasar esta crisis, que termina afectando a más de 2.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Por eso hablamos con todos e incluso creo que el gobernador Juan Schiaretti quizás tiene alguna posibilidad de hacer algo. Si en 45 días o -a más tardar- 60 días tenemos algo concreto, a lo mejor se revierta la decisión que hasta ahora, es un hecho”, explicó Borri a la consulta de este diario.

La situación de la fábrica asentada en Ferreyra, junto a la ciudad de Córdoba, puede apreciarse a simple vista por quienes circulan por la avenida de circunvalación cordobesa. La playa de unidades terminadas y listas para la venta está colmada en su capacidad y han debido habilitar nuevas. De hecho, la firma acumuló más de ocho meses de stock y ha llegado a un punto límite en el que el cierre de producción es la única alternativa.

La recesión es el origen de la situación. Desde 2017, cuando se vendían 26 mil camiones, a este año, en que no se superarán 12 mil unidades, la caída en ventas llegó a 54%, caída que no sólo se acompañó en Iveco sino que se profundizó. Según los datos de la Asociación de Concesionarios (Acara) en poder de los operadores de mercado, Iveco pasó de un market share o cuota de mercado de 15% a 20% sobre el total de ventas de vehículos pesados en el país, a una cifra de 10% este año. El dato es significativo porque la combinación de ambas tendencias deja a Iveco con una previsión de ventas para el año próximo de apenas 650 unidades, contra 4.548 que despachaba hace apenas dos años atrás.

Hasta el cierre de 2016 Iveco lideró por siete años consecutivos el mercado de camiones de más de 16 toneladas, que son los que se fabrican en la planta de Ferreyra, con casi ocho puntos de diferencia por sobre el inmediato competidor. Algo similar sucedió en 2017 pero a mediados del siguiente año, tras la devaluación de mayo de 2018 comenzó un derrumbe de ventas que se agravó en los primeros meses de este año.

Iveco es una de las dos fábricas de camiones que hay en el país y de ellas, es la que fabrica vehículos pesados con gran componente de partes nacionales, incluso muy superior a muchas de las producciones de otras terminales automotrices. Pero los precios de sus unidades terminan siendo más de 10% superiores a los de su competencia, factor que en situación de restricción de mercado y sin la más mínima medida nacional que proteja la industria nacional o al menos oriente las venta hacia quienes fabrican, no sólo ensamblan, en Argentina, se deja el mercado a merced de importados que trabajan con otro rango de precios (y de calidad).

Desde mediados del año pasado, el Gobierno nacional y varias provincias vienen impulsando medidas que buscan paliar la situación, como créditos para la compra de unidades nacionales; incluso la firma lanzó promociones diversas, particularmente para el sector agropecuario -que viene de una buena dinámica- pero esas medidas no surtieron efecto, según los números registrados en los últimos meses.