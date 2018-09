Auto Haus invirtió US$850 mil en su segunda concesionaria de Volkswagen en la ciudad de Córdoba

Es una de las cinco de la marca en la provincia de Córdoba. Perteneciente al Grupo Galia, junto al local ubicado en La Plata, concentran 4,2% del mercado de Volkswagen del país y 4% del total

de patentamientos

Con una inversión de US$850 mil, Auto Haus inauguró este martes su segundo salón de ventas en la ciudad de Córdoba, con el que consolida su posicionamiento entre los cinco concesionarios oficiales de Volkswagen en la provincia y con el que proyecta aumentar su penetración y ventas.

Aunque no escapa a la realidad del país por el que las ventas tradicionales y de planes de ahorro bajan, la marca de propiedad del Grupo Galia decidió concretar este proyecto que viene gestándose desde hace dos años, con el fin inicial de satisfacer la demanda y la atención a los clientes, que venía “desbordada” en su primer local.

“Estos proyectos no se planifican de un día para el otro. Si lo tuviera que armar hoy diría “no”, pero se hizo en su momento y le vamos a dar para adelante. Si bien el negocio del auto puede bajar, no lo hará en niveles precrisis o crisis, cuando se vendían entre 90 mil y 200 mil unidades”, enfatizó a Comercio y Justicia el gerente general de Auto Haus Córdoba, Gonzalo Rey, quien dejó en claro que, aun vendiendo por debajo de los esperado -este año un millón de autos- la situación no es crítica y se va a revertir.

Con esta apertura, el Grupo Galia -con 22 años en la provincia, 40 constituido como empresa y más de 60 en el rubro del automotor- sostiene que no le teme a la crisis de consumo, y asegura que a corto o mediano plazo la situación se va a estabilizar, para volver a la normalidad y levantar a los niveles de ventas esperados.

El directivo recordó que el año pasado, entre las dos sucursales, la ubicada en la ciudad y la otra de Villa Carlos Paz, vendieron 4.000 unidades y el objetivo de este año, más allá de que se vaya o no a cumplir por las condiciones actuales, es vender mil más, en virtud de la nueva apertura.

Auto Haus se encuentra entre los cinco concesionarios más importantes de Volkswagen en el país, con 4,2% de penetración, y concentra (entre Córdoba y La Plata) cuatro por ciento del total de los patentamientos del mercado.

Impacto en el ahorro

La concesionaria cuenta, además, con el negocio de plan de ahorro para autos muy desarrollado al punto de tener una cartera de 6000 ahorristas. En ese momento, el directivo confirmó que la mora ha crecido, así como ha bajado el nivel de suscripciones, ocasionando menores entregas y menor recaudación.

“Es lo que sucede en estas épocas, una cuota de ahorro para auto no puede competir con la suba de tarifas en el marco de salarios que se no se ajustan a la inflación. No obstante esto se va a revertir, cuando se estabilicen los precios vuelve a arrancar el plan de ahorro porque es un sistema muy bueno para el ahorrista porque, al pagar parte del auto, si el auto aumenta también lo hace el ahorro, lo que se transforma en un buen modelo de resguardo”, aclaró. Justamente, entre los tantos objetivos que tenía la empresa con la nueva boca, se encontraba la de atender mejor a los clientes de planes de ahorros, con el fin de consolidar ese negocio que “no crece tan de golpe, ni tan rápido y en el que las entregas tampoco son una detrás de otra”,

La inauguración

La ceremonia oficial comenzó con el discurso de Gonzalo Rey, gerente General de Auto Haus SA, seguido de las palabras de Simón Salome, miembro del directorio de Grupo Galia. También estuvieron presentes de Volkswagen Argentina, Martin Massimino, gerente General, y Hernán Vázquez; presidente y CEO del grupo Volkswagen Argentina, quien lo hizo a través de un video. El corte de cinta fue llevado adelante por el Ricardo Salomé, presidente del Grupo Galia, acompañado por Martín Massimino y Gonzalo Rey.

Mercado en Córdoba

En Córdoba, la venta de automóviles de la marca es llevada a cabo por Auto Haus y Maipú en la ciudad de Córdoba, Veneranda en Villa María y San Francisco, Autos Mediterráneos en Marcos Juárez y Pettiti en Río Tercero y Río Cuarto.