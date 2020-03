Aumenta la demanda de repelentes y se duplica la producción de algunos insumos médicos

Sucedió durante las dos últimas semanas, ante el brote de dengue. Las droguerías piden volumen 50% mayor.

Fábricas locales de barbijos duplican su producción y una distribuidora cordobesa atiende pedidos millonarios del exterior

La demanda de repelentes aumentó en las últimas semanas de febrero, al tiempo que las droguerías piden un volumen 50% mayor a los laboratorios para abastecer el consumo del mes de marzo, en el marco de las Campañas de Prevención y de los brotes ocurridos por la enfermedad infecciosa dengue

Así lo confirmó a Comercio y Justicia Georgina Giraldi, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, quien indicó que hasta el momento “hay stock para cubrir la demanda” de estos productos.

“En las droguerías han hecho pedidos más grandes de más de 50% de volumen, debido a lo que adelantó el ministro de Salud, Ginés González García, sobre la alerta por un posible pico de dengue para la primera quincena de marzo”, precisó la especialista.

En cuanto a los precios, en general y para todas las marcas en sus diferentes formatos son muy similares. Un repelente de 60 gramos parte de $80, el aerosol de 165 gramos cuesta $390 y un spray, de 200 ml, sale $450. Hay sólo dos marcas nacionales -Aulo Gelio y No Pic- y el resto proviene del exterior, según confirmó la especialista.

A su vez, el alcohol en gel es otro elemento cuya demanda viene creciendo de manera anticipada, como consecuencia de los planes de prevención sugeridos para el coronavirus, según dijo la directiva del Colegio de Farmacéuticos. Normalmente las droguerías los comienzan a pedir en abril y mayo, meses en el que afloran las enfermedades respiratorias más frecuentes, según indicó Giraldi

Barbijos

Los barbijos también registran una demanda extraordinaria por parte del mercado internacional donde se acentúa los casos de coronavirus, y también en el mercado interno, donde -aunque no se han registrado casos- las empresas de atención al público accionan de manera preventiva en post del cuidado del empleado y del cliente.

Así lo confirmó a este diario Claudia Irazola, dueña de la empresa Mercomed, distribuidora cordobesa de insumos médicos, quien adelantó que recibieron un pedido por parte de la Cámara de Comercio China en Argentina para entregar tres millones de barbijos. De igual modo, recientemente recibieron de Paraguay un pedido de cotización por cinco millones de barbijos. “Importamos barbijos y también los compramos a dos fábricas de Córdoba y una de Tucumán, todas con calidad certificada y con el cumplimiento requerido por la Anmat”, aclaró.

En la actualidad todas las fábricas están duplicando su producción, dijo, no obstante, no pueden confirmar fecha de entrega, según precisó.

Es que también aumenta la demanda interna de estos elementos, que junto a los guantes de látex, forman parte del kit de protección que arman algunas empresas que trabajan con la atención al público.

“Lo que veo como positivo más allá de las ventas, es el compromiso con la salud y la higiene por parte de las empresas que trabajan con personal en contacto con el público.

Están tomando medidas de prevención y arman sus kits de protección con guantes, alcohol y barbijo”, precisó la directiva de la empresa familiar.