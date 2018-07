Ante el cierre de locales, aumenta la oferta digital

Es la primera hipótesis que maneja la Cámara de Comercio Electrónico de Córdoba. Los comerciantes que cierran las puertas de su negocio físico venden su mercadería en el canal electrónico. Los hábitos de consumo digital también suben frente a la necesidad de ahorrar costos de transporte

Las ventas online se verán incrementadas por el aumento de oferta de comerciantes locales, que debido a la caída del consumo optan por cerrar sus tiendas físicas y poner en el canal digital su stock restante

Así lo anticipó a Comercio y Justicia Guillermo Montenegro, presidente de la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico (Camece), quien aclaró que -si bien no hay estadísticas reales hasta el momento- es una tendencia que se está observando.

“La hipótesis que tenemos es que hay cada vez más locales físicos que cierran por cuestión de costos, cargas sociales y servicios que no pueden mantener por la caída del consumo, pero como no se pueden desprender de la mercadería van a parar a la tienda online donde no hay costos operativos de mantener un local”, aclaró Montenegro.

Como contrapartida, en momentos en que “trasladarse a una tienda física”, ya sea en automóvil o en ómnibus es más caro por el aumento de la nafta y de los costos de mantenimiento, los consumidores también incrementan sus hábitos digitales, y se vuelcan a las elecciones y compras en la vidriera virtual, según explicó el especialista.

Montenegro adelantó que a fines del mes de julio Camece va a presentar el estudios con datos reales acerca del primer semestre del año, en el que seguramente se podrá reflejar estos comportamientos vaticinados.

Consumo vs venta online

Con todo, el consumo masivo acumuló una caída de hasta cinco por ciento, según Deloitte, hecho que se contrasta con la evolución del e-commerce, cuya facturación en Argentina en 2016 creció 51% respecto de 2015; en 2017 subió 52% con relación a 2016 y finalizó ese año con una facturación de $156.300 millones.

Dentro de Latinoamérica, Argentina es uno de los países con mayor tradición en comercio electrónico; según se desprende del estudio anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, nueve de cada 10 adultos argentinos conectados a Internet compraron online alguna vez, y 50% lo hizo “alguna vez” en los últimos seis meses.

Parámetros de elección

Al momento de elegir una tienda online, los cuatro ejes más importantes para los argentinos son los precios, los medios de pago, la logística y las promociones bancarias.

Ochenta y cuatro por ciento de los argentinos que compran online busca descuentos y ofertas, y asegura tener conciencia del precio; 54% asevera buscar la tienda que ofrezca el servicio más rápido posible.

“El desarrollo de la infraestructura a nivel nacional es necesario para reducir plazos de entrega y para ello es necesaria la participación del Estado. Otro aspecto importante es el desarrollo de sistemas que acompañen el desarrollo del e-commerce, como por ejemplo el seguimiento de la compra en todo momento, muy importante para brindar seguridad y confiabilidad al ecommerce”, explicó Tobías Noni, gerente del área de Operaciones de Linio Argentina.

Cada sitio de compras online trabaja de manera distinta. Algunas empresas tercerizan la logística con varios proveedores, lo que les permite trabajar con modalidades de envío regular y aprovechar las ventajas operativas de cada proveedor según su zona de entrega. Otras tiendas, en cambio, tienen logísticas propias.

Promociones triplican el consumo

En cuanto a financiación, las promociones bancarias fueron prioridad durante el pasado Hot Sale 2018, al tiempo que el consumo se triplica cuando se aplican promociones.

Las tiendas más importantes ofrecieron cuotas sin interés con MasterCard, Amex y Visa de todos los bancos, y promociones temporales de hasta 18 cuotas.

El impacto se observa directamente en el consumo. Por ejemplo, según indicó Linio, con promociones de 12 cuotas sin interés, el consumo incrementó hasta 300% vs sin promociones, con MasterCard representando más de 50% del share en acciones especiales. Con estas condiciones, el ticket promedio aumenta de $2.000 a $5.000.