Alta Gracia espera la presencia de 45 mil personas en el Festival Mionca

El encuentro concentrará más de treinta Food Trucks, entre otras propuestas de esparcimiento para toda la familia

La localidad de Alta Gracias inició su temporada turística de verano con el anticipo de dos de sus más importantes eventos.

El primero es el Festival Mionca que tendrá lugar del viernes 10 al domingo 12 de enero y transita por su sexta edición.

El encuentro, que se llevará a cabo en el espacio verde del Sierras Hotel de Alta Gracia desde las 18 hs., espera la presencia de más de 45 mil personas.

Mionca apunta a ofrecer a los visitantes una propuesta que tiene como protagonista la gastronomía, la música y el entretenimiento en uno de los mejores parques naturales de la ciudad.

En este predio y al aire libre se concentrarán más de treinta Food Trucks, entre los más importantes del país quienes ofrecerán diversas opciones de comida, además de cervezas artesanales, postres, helados, cócteles, cafetería y mucho más para saborear.

Además contará con un escenario donde se presentarán bandas en vivo para disfrutar en familia así como también habrá un espacio “kids” dedicado a los niños donde se ofrecerán diversas actividades y espectáculos como shows de improvisación teatral orientada a los más pequeños y a sus padres, una pantalla de realidad aumentada, payasos y magos, y un espacio de “art truck” con talleres de dibujo a cargo de diferentes artistas.

El escenario principal del Festival Mionca lleva el nombre de “Cultura Viva”, la marca ciudad de Alta Gracia, y es donde se presentarán las bandas y espectáculos en vivo que animarán las tres jornadas. Entre ellas se destacan: Telescopios, Nauel, New Indians, Los Loopers, Famosela, Cesar Valdomir & The Barrelhouse Band, Marlene & The Rolling Band, Gypsy Diablo, Las Diferencias, Guada Casales, Tremendos Monos, Mixtura, Paracaídas, Capuchas de Hop, Anastasia, Mala Specto, He Visto a Lucy, Nome Tutee, Astronautas del Futuro, Polar, Nadia Popof b2b Ezequiel Esley y Alfonsina.

Vale destacar que durante el evento, los visitantes podrán encontrarse con músicos y artistas recorriendo el predio y pintando en vivo.

La entrada al predio para disfrutar de todos los servicios del Festival Mionca, es libre y gratuita y toda la información disponible del evento se puede consultar en los perfiles oficiales de Facebook, Instagram, Twitter y la página web: mionca.com.ar

La organización del Festival está a cargo del Gobierno de Alta Gracia y es posible gracias al apoyo del Gobierno de la provincia de Córdoba, entre otros.

Colectividades

Por otro lado, del 5 al 9 de febrero, la localidad del Valle de Paravachasca será epicentro de la 33° edición del Encuentro Anual de las Colectividades.

Esta propuesta reúne a las colectividades del mundo en un ámbito donde cada una exhibe sus platos típicos y parte de su cultura, con el acompañamiento de grandes artistas en el escenario.

Con la entrada general al predio se podrá acceder también al escenario, ya que este año no habrá plateas. Para quienes deseen ver el show sentados se incorporará un espacio con capacidad para quinientas personas, con un precio diferencial.

Se estima la presencia de alrededor de veinte colectividades quienes ofrecerán sus platos característicos y compartirán sus tradiciones y costumbres con el público en diversos patios de comida comunes donde se podrá disfrutar de su música y danza.

Durante las cinco noches se presentarán artistas nacionales de renombre como Abel Pintos, quién estará inaugurando la primera jornada del festival el día miércoles, Coki Ramírez, Q´Lokura, Estelares, Noche de Peña con Los Cuatro de Córdoba y La Callejera, Damián Córdoba y La Barra, entre otros artistas. El humor este año llega junto a Camilo y Nardo y Cacho Buenaventura.

Las entradas ya están a la venta en la página oficial del evento y se podrán adquirir en la boletería del Cine Teatro Monumental Sierras (Av. Belgrano 249) y en la Casita de Colectividades (José Hernández esq. Bolivia).

Hasta el 10 de enero se realiza la venta anticipada de entradas cuyos precios van desde $250 a $450 según la noche y los menores de 12 años ingresan sin cargo. Para quienes deseen ver el show sentados en espacio tribuna el día miércoles tendrá un valor de $2000 y del jueves a domingo: $500.