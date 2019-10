Agustino invierte U$S200 mil en fábrica de juegos de livings

Junto a la actual planta de indumentaria, instalará la producción de sofás, respaldares de cama

y banquetas, entre otros objetos. Se caracterizan por confección, diseño y materia prima de alta gama y serán comercializados en franquicias y locales propios, comercio electrónico y segmento corporativo

Con una inversión de U$S200 mil, Agustino lanza su nueva línea Home, destinada a la fabricación y venta de juegos de living de alta gama, elaborados con cuero, telas importadas y reconocidos diseños.

Según confirmó a Comercio y Justicia el propio CEO de Agustino, Gustavo Arce, la nueva fábrica se ha montado en las instalaciones de la firma, ubicadas en Fray Mamerto Esquiú 1378, barrio General Paz, en un espacio ocioso desde hace más de diez años, donde también se inaugurará esta semana el showroom.

La puesta en marcha de esta unidad implicó la inversión en maquinaria, materia prima, comunicación y la contratación de 25 nuevos puestos de trabajo, con los que el plantel totalizará casi 140 empleados, entre la actual fabricación de indumentaria y los locales comerciales

Según Arce, la capacidad de producción de la planta será de 40 juegos de living por mes. La comercialización de los nuevos productos se concretará por medio de los actuales canales de venta de la empresa, que entre franquicias y multimarcas suman 19 locales, y los 11 locales propios. A ellos se suman las nuevas franquicias previstas de aquí a fin de año que, serán cuatro: Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta.

“Además vamos a fortalecer nuestro canal de venta de comercio electrónico, vamos a vender al por mayor y a segmentos verticales como bancos, edificios, empresas, organizaciones”, amplió Arce con relación a su estrategia de venta.

Los productos

Los juegos de living, de dos, tres o cuatro cuerpos, estarán fabricados con cuero y telas italianas, y replicarán diseños Chesterfield, usarán materiales de cuero capitoné o matelassé de colores. También fabricarán alfombras patchwork de pelo, respaldares de cama, banquetas, entre otros.

Un sillón de tres cuerpos, por caso, costará al público entre $120 mil y $150 mil. Claramente, este tipo de productos y en este contexto, apuntan a un público de poder adquisitivo medio y alto; no obstante, para ampliar a otros segmentos del mercado, la empresa decidió acompañar la comercialización con Ahora 12 y Ahora 18.

Contexto

Consultado acerca de por qué decide lanzar esta nueva unidad, exactamente en un momento en que la mayoría de los consumidores se encuentran muy selectivos y cuidadosos con su bolsillo, el empresario dijo: “Mi percepción como empresario es apostar al país, sobre todo al término de un mandato, doy trabajo a mucha gente en Córdoba y del país; por otra parte, la gente que necesite y pueda adquirir este producto no se va a privar porque lo poco que hay del estilo no es de buena calidad, y en caso de que lo sea, competimos con calidad y menores precios”.

De acuerdo con un análisis previo con base en plataformas digitales que manejan, ya hay muchos interesados en los productos, lo que asegura un “buen nivel de aceptación”

En un momento en que la rentabilidad no es la mayor aliada, y cuando las ventas han caído, la estrategia de Agustino es reducir los costos operativos. Por ese motivo, ambas fábricas, la de indumentaria y la de la línea Home, funcionarán en la misma superficie. “La marca ya tiene buena aceptación, la empresa está sólida y, si nos compran veinte, ya nos permite mantenernos y darle fuerza a la unidad de negocios, que ya tiene los costos fijos amortizados. Con esto podemos seguir adelante, y en algún momento no será tarde para montar un local propio de la línea Home”, explicó el empresario.

Arce reconoció que su empresa ha tenido caída de ventas durante estos dos últimos años, pero que gracias a la reinvención y acciones de promoción se ha podido “estabilizarlas y subirlas”. Entre otras, junto a comercios aliados, como restaurantes y heladerías de primeras marcas, regalan gift cards de mil pesos a los consumidores. “Esto nos tracciona gente y nos lleva a un público que antes no teníamos, sacrificamos ganancias pero movemos más los productos, se mueven la mercadería y la fábrica de manera constante. Al ser fabricantes, podemos hacer esta acción, ganamos menos pero movemos”, graficó Arce.