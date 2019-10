Aerolíneas y Banco Comafi firman acuerdo por programa de fidelidad

Aerolíneas Argentinas y Banco Comafi firmaron un acuerdo para potenciar sus programas de fidelidad, a partir del cual, desde ayer, los clientes de la entidad bancaria podrán canjear sus puntos “Tevabien Suma” por millas Aerolíneas Plus.

Para celebrar el inicio del nuevo acuerdo habrá una promoción lanzamiento con valores muy atractivos para el canje, como por ejemplo: dos puntos Tevabien Suma serán equivalentes a dos millas plus.

“Este acuerdo nos permite potenciar los programas de fidelidad de ambas compañías, poniendo a disposición de los clientes de Banco Comafi toda la oferta de vuelos de Aerolíneas Argentinas, para conectarlos dentro de Argentina y con el exterior”, afirmó Máximo Amadeo, director Comercial de Aerolíneas Argentinas.

“Esta alianza con Aerolíneas Argentinas nos permite robustecer nuestro programa de puntos Tevabien Suma, con un programa de fidelidad de gran reconocimiento, brindándoles a nuestros clientes una amplia gama de opciones para canjear”, comentó Darío Silva, gerente de Marketing de Banco Comafi.

Es importante resaltar que la alianza entre ambas compañías es a través del catálogo de puntos del programa de la entidad bancaria Tevabien Suma y no por acumulación directa.

Ambas empresas mantienen sus programas de fidelidad brindándole a los clientes de Banco Comafi la posibilidad de convertir sus puntos Tevabien Suma en millas Plus.

Vale destacar que el programa de fidelidad Aerolíneas Plus fue lanzado hace más de 20 años y en la actualidad posee más de tres millones de socios que pueden acceder, además del canje de millas por pasajes, a una amplia gama de beneficios como upgrades, embarque prioritario, acceso al Salón VIP Cóndor, entre otros.

Por su parte, el programa de fidelidad de Banco Comafi permite a los clientes sumar puntos con sus compras con tarjeta de crédito y débito y ventas de comercios que acreditan cupones de la entidad y canjearlos por viajes, premios, gift cards, experiencias, recargas, donaciones con fines benéficos y mucho más.