“Se trata de que cada sujeto pueda inventar su manera de vivir la sexualidad”

El psicoanalista Fabián Fajnwaks de la Universidad de París 8 dialogó con Comercio y Justicia sobre feminismos y diversidad

Por Luz Saint Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info

Lo femenino, lo masculino y lo diverso son hoy conceptos que se encuentran en pleno debate en distintas esferas de lo social. Tanto en el ámbito privado como en el público y en el académico los debates resultan fundamentales, en una época en la que las formas tradicionales de concebir la identidad sexual y de vivir la sexualidad se encuentran cuestionadas.

Fabián Fajnwaks es doctor en psicoanálisis e integrante del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8. La semana pasada, dictó una videoconferencia titulada “¿Hay un feminismo lacaniano?” en el marco de una actividad organizada por la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

En diálogo con Comercio y Justicia, Fajnwaks se refirió a los feminismos y a los movimientos que reivindican la diversidad, en una articulación posible con el psicoanálisis de orientación lacaniana.

“El psicoanálisis tiene un problema con el feminismo porque desde sus comienzos, el feminismo criticó a Freud la asignación de la mujer y de lo femenino a un registro que no se diferenciaba mucho -podríamos decir- del registro del hombre, que Freud denominaba lo fálico. Y a partir de ahí fue muy difícil de alguna manera un diálogo entre el psicoanálisis y el feminismo”, indicó el disertante de la videoconferencia en conversación con este medio, al realizar una revisión histórica.

“Como se sabe, hubo cuatro olas de feminismos distintas. La primera tenía que ver con la adquisición de los derechos cívicos de las mujeres a principios del siglo XX, una segunda ola a partir de los años 60 y 70 donde se reivindicó el acceso de la mujer al control de su cuerpo y a los mecanismos de procreación controlada con el voto de Francia al derecho al aborto. En esos años, hubo un movimiento muy importante que justamente buscaba contestar al psicoanálisis el hecho que desde Freud se había dejado a lo femenino en una especie de marco de unisexo, en respecto a lo que podía sera la norma fálica”, explicó.

“Y en esos esos años se conoce un poco más y empieza a tener cierta notoriedad la enseñanza de Jacques Lacan, en quien podríamos decir que el feminismo encontró un nuevo interlocutor muy importante porque fue el primero en la historia del psicoanálisis en darle toda su dignidad y autenticidad a lo femenino específicamente, es decir, a considerar una dimensión más allá de la norma fálica. A partir de allí, surge un nuevo diálogo posible entre feminismos (en plural) y psicoanálisis, sobre todo en Francia”, agregó, detallando que “la enseñanza de Lacan permitió en los años 70 anticipar lo que es actualmente el mundo, donde toda norma de lo universal es cuestionada”.

Desde esta posibilidad, Fajnwaks señaló la importancia de que muchas autoras de Francia reconocen actualmente todo lo que “los feminismos han hecho en América Latina y particularmente en Argentina y en México respecto de la perspectiva de género y de lo que el neologismo feminicidio ha provocado”. En este sentido, el psicoanalista precisó que en los movimientos como Ni Una Menos o en las organizaciones que impulsan el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el país puede interpretarse “un retorno al feminismo como reivindicación del derecho de ejercer no solamente la sexualidad sino de la vida misma”, en términos de dar visibilidad a la cuestión de la violencia de género.

Aun así, advierte el integrante del Departamento de Psicoanálisis de París 8 que “lo interesante de ver en este tipo de movimientos es que si dicen algo sobre lo femenino eso es parcial ya que se trata (principalmente) de quitar a la mujer del lugar de víctima de la violencia o de no poder decidir acerca de la reproducción; pero no dice mucho de lo femenino mismo justamente. Y eso queda en suspenso”.

En este sentido, el psicoanalista precisó que “el feminismo se remonta al final del siglo XIX y era una condición digamos descripta como síndrome médico, como la presencia de rasgos femeninos en el hombre” y que, a partir de allí, existe una línea de lucha de los movimientos por establecer la paridad, es decir “que las mujeres puedan gozar de los mismos derechos que el hombre, pero que deja en suspenso la diferencia misma de lo femenino”. En este sentido, se interpreta que “los discursos sobre la paridad lo que han producido es una equiparación de los derechos de la mujer sobre los derechos del hombre, que ha dejado de lado (el debate sobre) lo específicamente femenino”.

En este marco, toma relevancia, para el psicoanalista, el planteo de los movimientos queer, en los cuales se reivindica que la identidad sexual o de género que no corresponde necesariamente con la heternormatividad. “Es poder asignar a cada sujeto modos de goce diferentes, que es justamente lo que reconoce el psicoanálisis de orientación lacaniana, donde se trata de que cada sujeto pueda inventar su identidad sexual y su manera de vivir la sexualidad fuera de los cánones y las normas respecto del hombre o de la mujer. Lo que un análisis permite al sujeto es que invente su propia relación al goce, más allá de toda norma”, explicó e indicó que en ese punto existe “cierta convergencia entre el psicoanálisis de orientación lacaniana y de ciertos movimientos queer”.

Para concluir, Fajnwaks señaló que “no se puede hablar de lo universal femenino porque hay tantas feminidades como mujeres”. Así, “cada mujer debe inventar su propia manera de vivir la femineidad y cada hombre debería inventar su propia manera de vivir la masculinidad. Lo que dice el psicoanálisis es que no existe modelo, no existe norma, y existe para cada uno la posibilidad de crear su manera. Y en ese punto, bienvenida la diversidad”.