Psicólogos de Córdoba piden que la actividad sea exceptuada de la disposición de aislamiento social

Indicaron que, dependiendo de la situación que plantea cada caso, muchas veces no son suficientes las tecnologías que se están utilizando coyunturalmente

Luz Saint Phat lsaintphat@comercioyjusticia.info

Psicólogos de la Provincia de Córdoba solicitarán al Gobierno provincial que interceda ante la Administración nacional para que la actividad pueda contemplarse entre las excepciones de la disposición de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país.

Según quienes suscribieron a una carta que se encuentra circulando entre los profesionales y está dirigida al gobernador Juan Schiaretti, la situación extremadamente irregular que está viviendo la población con relación a la pandemia de Covid-19 requiere de atención en salud mental, que muchas veces incluyen prácticas que no pueden realizarse a la distancia mediante los dispositivos electrónicos.

Sobre este punto, el documento especifica: “Sabido es por nuestro campo, la compleja situación de gran parte de la comunidad Argentina”, donde se destaca la presencia de síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión, angustias, problemas vinculares, relacionales e incertidumbres que dan cuenta del padecimiento subjetivo que resulta efecto de la enfermedad que mantiene en vilo a todo el mundo.

En este sentido, los especialistas indican que, debido a que la actividad no está contemplada como esencial en la normativa vigente desde el 20 de marzo, “la población en la actualidad ve limitados los canales para poder atenuar sus padecimientos”.

La misiva también retoma algunas observaciones que realizó recientemente la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba sobre la base de un estudio local que muestra que 71,49% de las personas encuestadas manifestaron emociones “negativas” con relación al contexto, mientras sólo 27,89% indicó sensaciones más placenteras. Entre las percepciones más displacenteras se destacan la incertidumbre, la preocupación, la angustia y la ansiedad.

“Mediante el ingenio, muchos colegas en acuerdo con sus pacientes han encontrado en las videollamadas o en el uso de la llamada telefónica la sutura para la continuidad, pero esto se circunscribe al área clínica y deja de lado a otras áreas de ejercicio profesional”, explica la carta aunque señala: “También nos hemos encontrado con el dato de que no todas las personas tienen incorporadas a sus costumbres las redes sociales, no todas las personas disponen en su casa de conexión a Internet, ni todas las personas disponen de un espacio en su casa que les brinde la intimidad necesaria para llevar adelante una sesión psicoterapéutica”.

Ante esta situación, la misiva cuestiona: “¿Cómo se lleva adelante un tratamiento online con niños, con adultos mayores, con personas con discapacidad, con trastornos severos, con padecimientos por consumo problemático de sustancias psicoactivas, la discriminación con personal de salud, etcétera?”. “Sabemos que sólo el cuerpo y la presencia permiten atenuar los malestares”, indicaron los especialistas.

Por otro lado, a este segmento de los trabajadores del área de salud mental también le preocupa la situación económica, dadas las condiciones en las que trabajan quienes ejercen en el ámbito privado. “Sea en las áreas Clínica, Jurídica, Organizacional o Comunitaria, ve totalmente recortados sus ingresos por este aislamiento, no hemos recibido en el sector ninguna ayuda por las medidas gubernamentales, ni nacionales, provinciales o municipales, y nuestras obligaciones sean impositivas, de colegiación o previsionales, alquileres de consultorios continúan”, se explicó.

“Si respetamos las normas de bioseguridad con higiene y distanciamiento, es posible restituir un servicio de salud totalmente necesario tanto para la comunidad como para los efectores”, indicó el documento, resaltando que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicaron que 25% es usuarios de los servicios salud mental en tiempos de “normalidad” sanitaria, por lo que se estima que en las condiciones actuales la demanda crecerá.

“Somos conscientes de la necesidad de limitar al máximo posible el tránsito y el uso de los medios masivos de transporte para evitar el que el virus circule, pero estamos viendo el deterioro psico afectivo de nuestras comunidades como así también el problema del colectivo profesional”, indicó la carta que, según indicaron algunos de los profesionales, ya fue firmada por unos cien especialistas.

En tanto, se espera que esta petición pueda replicarse en distintos municipios para que cada comunidad pueda evaluar su situación, de acuerdo con la administración de la cuarentena que dispongan las autoridades.

Noticias de pandemia

La información falsa puede afectar la salud mental: 18 fake news que circulan en redes

La amplia exposición a información sobre la pandemia y, principalmente, a las noticias falsas pueden ser durante este tiempo una fuente importante de malestar subjetivo.

Así lo indicó en diálogo con Comercio y Justicia Jorge Cáceres, quien es psicólogo particular, trabaja en el área de Salud Pública de la Municipalidad de Unquillo y es expresidente del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (CPPC).

Cáceres es uno de los profesionales cordobeses que suscribieron la misiva destinada al Gobierno de Córdoba y especificó que “muchas veces, aunque no en todos los casos, las noticias o la información inadecuada pueden generar estados de ansiedad”.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó recientemente 18 aclaraciones que desmienten mucho del caudal informativo que hoy circula en redes sociales como Facebook, Instagram y -predominantemente- WhatsApp.

En este sentido, vale tener en cuenta los siguientes puntos:

Las redes 5G de telefonía móvil no propagan el coronavirus.

Beber alcohol no previene el contagio.

Exponerse al sol o a temperaturas superiores a 25C° no previene la enfermedad.

Contener la respiración por diez minutos sin toser o sentir molestias no es indicador de ausencia de enfermedad por coronavirus.

Es posible recuperarse de la enfermedad por el nuevo Covid-19.

La transmisión sí es posible en zonas con climas cálidos y húmedos.

El frío y la nieve no matan este nuevo virus.

Bañarse con agua caliente no previene la infección.

El nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos

Los secadores de mano no matan el virus.

No se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar el cuerpo porque puede causar eritemas.

Rociar el cuerpo con alcohol no mata el virus, si éste ya ingresó en el organismo.

Las vacunas contra la neumonía y otras variantes no protegen contra el coronavirus.

No hay pruebas de que enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina previene la infección.

No hay pruebas de que comer ajo protege contra el virus.

El coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, aunque existen mayores probabilidades para personas mayores o que padecen otras dolencias.

Los antibióticos no son eficaces contra los virus.

Por el momento, no hay recomendación oficial de algún medicamento que prevenga el contagio.