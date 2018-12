Hablar y conectarse con los demás, estrategias para sobrevivientes de abusos sexuales

La denuncia penal contra el actor Juan Darthés, que dio a conocer esta semana en conferencia de prensa el colectivo Actrices Argentinas, volvió a poner en el centro del debate una problemática social que no conoce fronteras

La denuncia penal contra el actor Juan Darthés por acoso y abuso sexual contra la actriz argentina Thelma Fardin, acontecidos en ocasión de una gira realizada en Nicaragua hace nueve años por el elenco de la serie infanto-juvenil “Patito Feo”, volvió a poner en el centro del debate una problemática social que no conoce fronteras y que comenzó a hacerse más visible luego de que nacieron los colectivos estadounidenses #MeToo y Time’s Up y de que se empoderó el movimiento feminista en distintos países del globo.

Estas declaraciones públicas, que resultan fundamentales para luchar contra este tipo de delitos aberrantes -los cuales, por sus características intrínsecas vinculadas a la intimidad, a la sexualidad y a las pautas sociales que todavía operan en las sociedades modernas respecto del cuerpo de las mujeres, usualmente quedan en el silencio- pueden repercutir en otras personas que también atravesaron la misma situación.

En este sentido, es válido señalar algunas estrategias que tanto las víctimas como sus familiares y amigos pueden implementar para lidiar con el estrés postraumático.

Sobre este punto, la Asociación Americana de Psicología (APA) indicó este año algunos puntos a tener en cuenta en esta situaciones.

“Para las mujeres y los hombres que han sobrevivido a la violencia sexual, cada nueva afirmación o historia en las noticias puede despertar recuerdos dolorosos y emociones difíciles”, precisa la organización en un comunicado difundido hace algunos meses en su sitio web (https://www.apa.org). La reacción de conmoción e identificación con otros casos similares es usual, dicen los especialistas, incluso entre quienes ya se encuentran en proceso de elaboración de estos terribles hechos.

“Las investigaciones en mujeres han encontrado que quienes sobrevivieron a la violencia sexual experimentan recuerdos más poderosos de los eventos estresantes de su vida. Además, el abuso sexual y la violación son los traumas más comúnmente asociados con el estrés postraumático” agregó la APA.

En este sentido, conectarse con otras personas y hablar sobre lo acontecido pueden constituirse en estrategias fundamentales.

“Para muchos sobrevivientes de violencia sexual, hablar sobre la experiencia puede ser útil”, dice APA, aunque advierte de que “desafortunadamente, no todos nos apoyan”. “Las investigaciones sugieren que compartir la historia con un amigo o miembro de la familia que no apoya puede ser más perjudicial que no compartirla en absoluto”, por lo cual es importante elegir con quién dialogar, indica el documento. En tanto, si no es posible contar con familiares y amigos, llamar a las líneas estatales que abordan estos temas y consultar con profesionales de la salud mental es un paso principal. Por otro lado, indica APA, “ya sea que se elija o no discutir su propia experiencia de agresión sexual, es importante relacionarse con otros. Estar aislado puede llevar a a una empeoramiento de la salud mental”.

Otra recomendación de la entidad es que las víctimas puedan focalizarse en todo lo que están realizando para sobreponerse al hecho traumático. “Recuerde lo que ha sobrevivido. Puede haber emociones difíciles por delante, pero no serán tan malas como el trauma que ya ha experimentado” dice el texto.

Entre otros aspectos, indica el documento, “el cuidado personal siempre es importante, pero es especialmente crítico cuando se experimenta angustia. Ahora más que nunca, asegúrese de priorizar el sueño, la alimentación saludable y la actividad física regular”.

Consultas

Según se informó ayer, las consultas a las organizaciones que trabajan en violencia de género en el país y a la línea 144 se incrementaron entre el martes y ayer como consecuencia de la denuncia que hizo Fardin. “La línea Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil registró un aumento de 240%, de 16 llamadas recibidas el lunes a 55 recibidas ayer (martes), y hoy (miércoles) continúan en aumento”, informaron a la agencia de noticias Télam referentes del programa “Las víctimas contra las violencias”.

Nicole Neiman, responsable de la línea que depende del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó: “De la experiencia en atención en la línea conocemos que la violencia sexual es una de las violencias más difíciles de exteriorizar o verbalizar por las mujeres. El corte de los llamados para las estadísticas se realiza de 0 a 24, con lo cual seguramente mañana (por hoy) podremos cuantificar el impacto, que seguro será muy grande”.