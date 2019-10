“Escuchar es mejor que hacer un diagnóstico y medicar”

Mañana y el sábado ocurrirá en Córdoba el VI Encuentro Nacional de Forum Infancias Red Federal. Laura Schwartz, integrante del grupo que funciona en Córdoba, dialogó con Comercio y Justicia sobre la patologización de la niñez y la adolescencia

¿Cuántas veces se escucha en medios de comunicación, en las aulas o en las familias hablar de enfermedades de orden psicofísico que padecen los niños, las niñas y los adolescentes? ¿Cuántos tipos de diagnósticos y síndromes para este segmento de la población son conocidos diariamente?

Éste es uno de los temas centrales que se debaten hoy en el campo de la salud que aborda las particularidades de quienes transitan las primeras etapas de la vida, teniendo en cuenta como base de las discusiones el hecho de que cada día avanza más una perspectiva de abordaje “patogénica”.

Sobre esta cuestión versarán varias de las disertaciones y talleres que se realizarán entre mañana y el sábado en el marco del VI Encuentro Nacional de Forum Infancias Red Federal, que se desarrollará en la ciudad de Córdoba.

El congreso tendrá como sede el teatro de la Ciudad de las Artes y la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. Las jornadas se desarrollarán bajo el título “Subjetividades y derechos en las infancias y adolescencias hoy”.

Laura Schwartz es licenciada en Psicología y, en diálogo con Comercio y Justicia, detalló algunos pormenores del encuentro, a la vez que explicó algunos aspectos del abordaje que propone este colectivo.

“Forum Infancias es unas organización sin fines de lucro donde trabajamos en pos de las infancias y de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con una mirada interdisciplinaria, debatiendo sobre políticas públicas en educación y salud. Nuestro principal objetivo es trabajar en contra de la patologización y la medicalización de las infancias”, explicó la especialista en conversación con este medio, y agregó: “A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, también se van a desarrollar debates en relación a eso y sobre lo que ha pasado en todo este tiempo”.

“Nosotros consideramos que actualmente es común que se realicen diagnósticos y se mediquen a nuestros niños, niñas y adolescentes, sin intentar comprender exactamente qué les pasa, por qué sufren o qué necesitan”, detalló la psicóloga, y advirtió de que es necesario que se tenga en cuenta que “la infancia es una etapa dinámica, relacionada con una familia y un entorno sociocultural”.

En este sentido, “incluimos en nuestra perspectiva una mirada de lo sociopolítico, familiar y subjetivo, dando lugar a la contemplación de lo diverso”, especificó.

Por esta razones, el abordaje que propone el Forum Infancias es primero “preventivo y de escucha; de una mirada más general que incluye el contexto en el cual nos encontramos”, precisó Schwartz.

“Es necesario poder observar, por ejemplo, qué escuela se les plantea actualmente a los niños. Una escuela que ya quedó antigua por la disposición física de los bancos, con una persona que tiene un supuesto saber y que, en muchos casos, no presta atención a la individualidad, a la particularidad de cada niño y lo que trae consigo”, dijo la integrante de la entidad, y aseguró que “básicamente se trata de comprender que todos somos diferentes y que los niños tienen maneras, familias, formas de aprender y de expresión distintas”.

Aun así, Schwartz detalló que esto no implica “negar que en ocasiones existen patologías y que hace faltan los diagnósticos e incluso alguna medicación específica”, aunque tal manera de abordaje no puede constituirse en una “generalidad”.

“Entonces, se trata de una mirada más salutogénica que patogénica. Generar salud y escuchar es mejor que hacer un diagnóstico y medicar”, concluyó.

Forum Infancias

Según se especifica en el sitio web de la entidad, una de las principales intenciones de este grupo de profesionales de la salud la educación y las ciencias sociales que conforman el la Red Forum Infancias es “construir intervenciones subjetivantes que posibiliten a los niños, niñas y adolescentes crecer en un mundo sin estigmatizaciones”.

En relación con los objetivos, se destacan pensar la subjetividad como parte de un contexto de época; diferenciar entre medicalizar y medicar con criterio; repensar las formas actuales del sufrimiento; diseñar intervenciones clínicas y educativas, y establecer relaciones de trabajo e intercambio con autoridades de los distintos estamentos.

Con estas metas, existen en Argentina diez grupos que funcionan en distintas localidades, y además la entidad tiene presencia en México y Brasil.

Laura Schwartz es integrante del Forum Infancias Córdoba, grupo que este año hace de anfitrión para el encuentro ocurrirá mañana y el sábado.

Las jornadas, destinadas a profesionales de distintas áreas, tendrán lugar a partir de las 9 de este viernes. Las inscripciones pueden realizarse vía redes sociales en Instagram y Facebook (@foruminfancias) o en el mismo espacio donde se desarrollarán las disertaciones, a partir de la hora 8:30.