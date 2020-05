Desafíos del psicoanálisis en tiempos de pandemia y distanciamiento

La psicoanalista Marta Goldenberg dialogó con Comercio y Justicia sobre las particularidades que asume la praxis, ante el avance del Covid-19 y la disposición de aislamiento para prevenir el contagio.

Por Luz Saint Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info

¿Qué puede aportar el psicoanálisis para comprender y arrojar luz sobre algunas de las situaciones que se encuentran atravesando los sujetos en el marco del avance del Covid-19 y las disposiciones de aislamiento y distanciamiento social?

Sobre este tema, en diálogo con Comercio y Justicia, se explayó la psicoanalista Marta Goldenberg, quien es AME de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).

En una extensa conversación, Goldenberg indicó en relación a la praxis clínica que “ante esta contingencia, que es absolutamente nueva, no solamente por lo local, sino por lo global, se van encontrando invenciones”, aunque la utilización de las nuevas tecnologías como la videollamada que en estos momentos puede resultar novedosa, no es para “todos los pacientes”.

Aún así, la entrevistada indicó que se trata de un momento, una circunstancia, hasta que pueda producirse el encuentro con los analizantes. “Y tiene que ser ese encuentro porque el psicoanálisis puro tiene que ser entre dos cuerpos, y la presencia es la presencial real del analista que encarna ahí. Esto es importante porque está el gesto, la tos, el gruñido, el apretón de mano, lo cual es muy distinto metabolizado o atravesado por una cámara”.

Aún así, resulta que hoy más que nunca “el analista debe ser plástico”, precisó.

En esta línea, aseguró Goldenberg, “el psicoanalista debe estar a la altura de la época, de esto que se está viviendo ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir interpretar. En una interpretación se dice lo que no se quiere escuchar. Lo que el sujeto no se da cuenta por sí mismo”. Así, en este escenario, “el psicoanálisis debe salir a la comunidad a posteriori, darse un tiempo, no a la prisa, porque todavía estamos inmersos en estos imperativos de distanciamiento social, de confinamiento, todos estos significantes que eventualmente nos tocan”.

“La función esperable para el psicoanálisis con su instrumento, que es el psicoanalista, es que contribuya con la interpretación de esto que hoy es indecible e inédito”, aseguró.

Significantes

Por otro lado, en lo relacionado a cómo la pandemia y las disposiciones de distanciamiento social pueden tener efecto en los sujetos y también en el lazo social, Goldenberg señaló que todavía no es posible anticiparse, pero que sí manifestó que emergen algunas cuestiones importantes de tener en cuenta.

“Por ejemplo, la soledad”, indicó la psicoanalista. “Si bien la soledad ha estado en una sujeto siempre, ante un momento tan agudo siente la soledad muy sola”.

“Después aparece también el caso de otro sujeto que por el hecho de no estar trabajando, estar dependiendo de su pareja económica, le viene un desvalor hasta que el practicante interviene y conmueve eso que ha quedado deslucido, sin brillo, opacado por la situación”, agregó.

“Otros dicen que han tenido que cerrar sus negocios y la sensación siempre está en el cuerpo. Siento que me desbarranco, manifiestan. En otro caso, el sujeto decía ‘no sé como hacer para blindarme’, mientras otro señalaba que ‘esto es un sufrimiento a plazo fijo’. En otra circunstancia, una analizante reflexionaba sobre cómo ‘sacar el aislamiento’ de sí misma”.

Por otro lado, también se puede hacer referencia a quienes se encuentran más afectados por el avance del virus, como el personal sanitario y las personas que han resultado infectadas. El miedo, el estigma, la discriminación son hoy cuestiones que emergen.

“Yo escuchaba una persona argentina que vive en Italia, que decía que al estar infectado desconocía su cuerpo. Para el psicoanálisis es muy importante la cuestión de cuerpo, porque si no hay cuerpo no se goza y eso se ubica justamente en el cuerpo. La persona refería que desconocía su cuerpo. Es un cuerpo que no es cuerpo, decía, cuando estaba infectado, y a su vez los dolores que sentía eran extremadamente insoportables”.

Aún así – advirtió Goldenberg- lo que sucede no constituye para todos un “horror, en el sentido de lo peor, ya que para muchos depende de como ‘pega’ este real”.

Subversión

Aún un real que irrumpe, Goldenberg vislumbra una oportunidad de subversión.

“Me parece interesante para poder interpretar esto que ha irrumpido en la vida de cada uno, la condición de subversión de las cosas”, consideró la psicoanalista.

“Hay lógicas que han prevalecido por siglos de una manera y ahora cambian”, advirtió. “Por ejemplo, escucho a un profesional hablar de que en un lugar muy pequeño, donde viven personas muy conservadoras en una comunidad que se autoabastece, no dejan entrar a nadie desde afuera. Pero ahora, estas personas han aceptado que las personas del ‘exterior’ pueden ser amigos. Han aceptado que el ‘enemigo’ viniera, les trajera barbijos y todo lo relacionado”, comentó. “Esto es lo que me llama la atención y puedo interpretar como una subversión de lo real”, aseguró.

En este sentido – advirtió la psicoanalista – hoy tenemos esta oportunidad. No tanto en el sentido de aprovechar y sacar ganancia egoístamente, sino en relación a que se pueden interpretar los excesos. La sociedad llamada capitalista, va mostrando sus límites”.

Siguiendo esta línea,Goldenberg indicó que “hay que tratar de escribir, no sólo de subvertir, sino que lo que se hace tenga la fortaleza de inscripción”.