Coronavirus: cinco recomendaciones para disminuir la ansiedad y la importancia del abordaje integral

El campo de la salud mental señala algunas acciones claves para poner en práctica.

En tanto, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba realiza distintas actividades

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el coronavirus una pandemia, luego de que se confirmaran 4.291 decesos a escala global y la presencia de la enfermedad en 114 países, según informó el director General del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en la ciudad suiza de Ginebra.

En este marco, profesionales del campo de la salud mental de distintos lugares del mundo han detectado un incremento en los niveles de ansiedad en la población, generado por el avance de los contagios.

No obstante, los especialistas aseguran que resulta fundamental mantener la calma, además de que indican la necesidad de abordar integralmente esta problemática que ha tomado una importante magnitud durante el último mes.

Así, la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), que agrupa a los trabajadores de este campo en Estados Unidos, publicó esta semana cinco recomendaciones claves que la población puede tener en cuenta para reducir el impacto subjetivo que tiene la pandemia.

Aunque las sugerencias están ancladas en lo que sucede en ese país, bien pueden servir de guía para el resto de las comunidades.

En primer lugar, los especialistas indican que resulta fundamental “mantener la perspectiva”, recordando que “el hecho de que haya una gran cobertura de noticias sobre el tema” no significa “necesariamente” que esto represente una amenaza para todas las personas o familias.

En tanto, recomiendan averiguar cuáles son los datos reales, con relación a consultar fuentes creíbles que brinden información certera.

En tercer lugar, es importante poder conversar de este tema con los niños y adolescentes, brindándoles “información honesta y apropiada para la edad”. Además, dice el comunicado de la APA, “los padres también pueden ayudar a aliviar la angustia, al enfocar a los niños en rutinas y horarios”.

Mientras, un uso responsable de las redes sociales puede contribuir, siempre y cuando mantenerse conectado fomente “una sensación de normalidad” y permita “aliviar el estrés”. “No olvide compartir información útil que encuentre en sitios web gubernamentales con sus amigos y familiares”, indicó el texto que se encuentra disponible en la página oficial de Internet de la organización.

Finalmente, en el caso de que la ansiedad no pueda ser controlada y cause reacciones negativas prolongadas, es clave consultar con un profesional de la salud mental.

Córdoba

Por su parte, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) emitió un comunicado en sus redes sociales sobre el tema, titulado “Prevenir sin expandir el miedo”.

“Como institución formadora de profesionales de la salud, compartimos algunas cuestiones importantes a tener en cuenta, fortaleciendo la promoción de la salud, desde un abordaje integral y psicoeducativo”, indicó la misiva, y agregó que “al coronavirus y la pandemia no hay que quitarles importancia, pero el término no hace referencia a la letalidad sino a su transmisibilidad y extensión geográfica, es decir que no es necesariamente fatal”.

Aun así, la unidad académica precisó que sí se advierte en estos casos un “miedo colectivo”.

En este contexto, la unidad académica recordó que ante la angustia que se puede causar, es fundamental recordar que hay conocimiento sobre la problemática, que los profesionales de la salud saben cómo detectarlo y que el “número de casos diagnosticados disminuye cada día en el lugar de origen”.

Además, la institución educativa destacó que “los porcentajes de complicación de los casos son menos de 5% y en poblaciones vulnerables”, teniendo en cuenta que “más de 80% de los casos son leves”. Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que “la población se cura”, y que el virus “no afecta a menores de edad prácticamente”, precisó el texto.

En línea con algunos de los puntos señalados por la APA, las recomendaciones de los profesionales en este sentido son obtener información sobre la situación en medios especializados; evitar difundir información falsa o tendenciosa que fomente mayor pánico; y tomar las precauciones que han recomendado las autoridades sanitarias.

Mientras tanto, la facultad también puso en marcha un programa de promoción y prevención frente a las infecciones respiratorias y el coronavirus, en el marco del cual se realizará un conjunto de acciones en diferentes puntos de la Ciudad Universitaria.

“Es necesario desarrollar de manera planificada actividades de promoción de conductas saludables y prevención de esparcimiento del virus, desde una perspectiva de responsabilidad social y compromiso con la comunidad”, dice el comunicado que se encuentra en el sitio web de la unidad académica y mediante el cual se invita a los estudiantes a participar como colaboradores.

En tanto, durante la jornada de hoy y en dos horarios (13 y 19), se desarrollará en el edificio de la facultad una charla con aportes de diferentes enfoques, abierta a todo público y a estudiantes. La instancia se realizará bajo el nombre “Coronavirus y dengue, prevención desde un abordaje interdisciplinar”.

En la ocasión, disertarán la magister Angélica Dávila, profesora titular de la cátedra de Psicología Sanitaria; el magíster en Salud Pública Oscar Atienza, docente de Medicina Preventiva y Social; la médica epidemióloga Nora Glastein, presidente de la Sociedad de Epidemiología de Córdoba; y el doctor Bruno Mazzitelli y su equipo, quienes se desempeñan en Servicio de Infectología del Nuevo Hospital Misericordia.