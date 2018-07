Adicciones: un tratamiento posible que focaliza en la singularidad de cada sujeto

En Córdoba, se inauguró un nuevo espacio bajo el nombre “Otra Esquina”. La propuesta es construir dispositivos según lo que requiera la especificidad del “caso por caso”

En las últimas semanas mucho se ha debatido sobre las adicciones y las toxicomanías y sus efectos en las personas y en la sociedad. Aunque el tema es recurrente en la opinión pública, en los últimos días organizaciones y especialistas manifestaron su posición respecto del episodio que protagonizó el músico argentino “Pity” Álvarez y de la reforma al Código Penal que impulsa el Ejecutivo, en la cual se propone la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal, siempre que sea para usarla en un ámbito de privacidad.

Lo cierto es que -más allá de estos hechos noticiosos- el consumo problemático de sustancias o de objetos es una temática contemporánea de amplia visibilidad que todavía está lejos de ser abordada en toda su complejidad, pero que puede despertar interrogantes interesantes a la hora de pensar una terapéutica posible.

En este contexto, en Córdoba se inauguró recientemente un nuevo espacio para el tratamiento de estos temas bajo el nombre “Otra Esquina”. Desde la mirada del psicoanálisis de orientación lacaniana, las licenciadas Melina Di Francisco, Laura Mercadal y Valeria Vinocur dirigen a un grupo de profesionales que abordan la problemática según lo requiera el “caso por caso”, construyendo un dispositivo específico para cada singularidad.

“La propuesta es, fundamentalmente, el trabajo con cada sujeto. Nos orienta la labor en el caso por caso y la singularidad de cada quien. No es un tratamiento para todos igual. No hay un dispositivo armado del cual el paciente tiene que formar parte o al que debe introducirse sino que nosotros recibimos el caso, lo escuchamos y a partir de eso pensamos el dispositivo, ya sea si trabajamos con sesiones individuales, si es necesario un tratamiento psiquiátrico o si se requiere que organicemos algún taller”, explicó Vinocur en diálogo con Comercio y Justicia.

“Se trata, primero, de alojar al paciente, a la familia y al caso y, luego, el dispositivo se arma en referencia a eso y no al revés”, agregó Di Francisco.

“Partimos de la idea de que la función del consumo tiene un lugar en cada sujeto que es diferente. En cada economía psíquica libidinal este uso es distinto. Sobre la base de esa pregunta se arma todo el tratamiento. Eso ya sean sustancias, videojuegos o cualquier objeto de consumo que se haya vuelto problemático”, precisó por su parte Mercadal, quien también advirtió de que “muchas personas pueden consumir algo (sea un objeto o una sustancia) y eso no se vuelve necesariamente un problema. Cuando se vuelve problema es porque algo pasó. Interrogar ese punto es nuestra dirección para poder, a partir de ahí, ofrecer un tratamiento a estas cuestiones que son siempre particulares de cada uno”.

“Hay que ser muy cuidadosos con los abordajes porque, a veces, el consumo es la única manera que el sujeto pudo encontrar para hacer algo de su vida. No obstante, el problema se presenta cuando existe un vínculo exclusivo con la sustancia y esa exclusividad se vuelve la vida del sujeto”, puntualizó Di Francisco.

“En ocasiones, este empuje es hacia la muerte y es ahí cuando el paciente o la familia llegan con su consulta”, dijo por su parte Vinocur.

Por eso, en esta propuesta caso por caso de Otra Esquina, no es la sustancia o el objeto lo que se encuentra en primer plano sino el sujeto, su historia y su relación con eso que consume. En este punto, tampoco el tratamiento se orienta por la abstinencia como resultado sino que el objetivo “es poder transformar el sufrimiento de cada quien en algo más vivible”, dijo la psicoanalista.

Época y despenalización

La problemática de las adicciones y las toxicomanías tienen una relación sintomática con la época que se vive. Mientras los ideales regidores de la sociedad decaen, surge como ordenador de la vida social el objeto que ofrece el mercado y, por supuesto, el consumo es la forma de existir bajo este imperativo.

En este contexto, pensar la posibilidad de una ley que despenalice el uso de algunas sustancias puede ser una alternativa más que interesante, al menos en términos de los cambios que puede introducir en la terapéutica.

“Hoy, lo que nos ofrece el mercado es un consumo permanente de todos los objetos. Entonces, las adicciones y las toxicomanías ingresan dentro de estas nuevas lógicas de mercado. El objeto droga se engancha a la singularidad de la época”, explicó Mercadal. “El empuje a consumir hoy es de todos. Se consumen celulares, tablets, viajes, videojuegos, comida, cirugías. Es la época que estamos viviendo. Que en ocasiones lleve a lo peor es, lo que podemos denominar en psiconálisis el pharmacón: remedio y veneno a la vez”, agregó Vinocur.

19En este marco, resulta importante referir los efectos que la criminalización del consumo de sustancias trae aparejado para el sujeto.

“El hecho de que un individuo que consume sea tratado por el sistema penal tiene efectos de segregación. Esto obstaculiza mucho el lazo al otro, que es algo que se aborda en los tratamientos. Cuando se penaliza, el sujeto queda segregado, estigmatizado y todo se vuelve más complejo”, agregó la psicoanalista.

“En ese sentido, podemos preguntarnos sobre cuáles podrían ser los efectos de la despenalización, que -obviamente- los tendrá. Es interesante el poder reflexionar en cómo sería el entramado social bajo nuevas leyes en esta temática. Aunque no lo sabemos, la pregunta referida a que pueda pasar otra cosa me parece importante”, indicó Di Francisco.

Contacto: otraesquinatratamiento@gmail.com