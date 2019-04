“Es increíble que el FMI no entienda que Argentina piensa en dólares”

El economista Ricardo Arriazu calificó como “diabólico” al esquema que aplica bandas de flotación para el tipo de cambio y dijo que fue ideado por unos “talibanes flotadores que no entienden que los argentinos piensan en dólares”

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

El economista Ricardo Arriazu disertó en el marco de un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) de Córdoba y en la oportunidad, aseguró que “el nudo Gordiano” argentino, enmarañado por las variables de la tasa de interés, el tipo de cambio, el crédito y el nivel de la actividad económica, se desataría si el país lograra convencer al presidente de Estados Unidos Donald Trump y por su intermedio al Fondo Monetario Internacional (FMI), de que se debe intervenir en el mercado cambiario.

“Es increíble que el FMI no entienda cómo funciona Argentina”, dijo el especialista para agregar: “Argentina piensa en dólares y se guía por el dólar”.

En la misma línea, aseguró que el esquema de bandas de flotación “es diabólico” y fue ideado por unos “talibanes flotadores que no entienden que los argentinos piensan en dólares”.

Arriazu dijo que el esquema es una “locura” que pone en “peligro” a toda la economía argentina. Según refirió, la tasa de interés no es el instrumento para controlar el tipo de cambio, sino que se debe intervenir en el mercado y “romperle la cabeza al especulador”. Y agregó: “El Banco Central tiene con qué hacerlo, pero no lo dejan”, dijo haciendo referencia al acuerdo establecido con el FMI por el préstamo stand by.

“La volatilidad asusta y así la gente compra dólares”, expresó y agregó: “El nudo Gordiano, es decir, la innovación para desatar este problema, está en revertir el desempeño contractivo de los créditos. Los créditos no crecen tanto por miedo de los bancos como de los tomadores. Eso es lo que hay que dar vuelta”, aseguró.

Y reiteró que todo depende de si se logra convencer a Trump y al FMI de intervenir en el mercado.

Consultado por Comercio y Justicia respecto de una expresión suya, en la que aseguró que “el mundo decidió que Argentina va a colapsar. Nadie cree en Argentina”, el economista explicó que los precios reflejan que el mundo “desconfía” de nosotros y eso pasa porque fuimos “defaulteadores seriales”.

“El mundo tiene miedo, no sólo porque está en duda la reelección de (el presidente Mauricio) Macri, sino porque hay varios candidatos, que no son Cristina Fernández, que hablan de reestructurar la deuda”, afirmó.

En el mismo sentido, aseguró que en “el corto plazo va a ser difícil vivir sin el Fondo, imposible. Por eso es que (el ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne trata de no usar los recursos que vienen del FMI y va renovando los vencimientos, para con ese dinero hacer una especie de reserva”.

Respecto de sus proyecciones para lo que resta de este año indicó: “Es un año de mucha incertidumbre. Es de elecciones, hay tres alternativas: si gana Macri, sería la segunda derrota consecutiva del peronismo. Si gana Cristina, dado el siniestro sistema cambiario que tenemos, posiblemente se daría un overshooting. Usaríamos las reservas del Banco Central y luego de eso, si aplican lo que dicen que van a hacer, el camino es Venezuela. Si gana alguien del peronismo federal, se daría un overshooting inicial, y luego incertidumbre”. En cuanto a los resultados de las elecciones, Arriazu dijo que ningún analista político se anima a decir qué va a pasar, porque todo depende de la economía.