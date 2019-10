En septiembre, la negociación de cheques mostró un incremento interanual de 123%

De acuerdo con la Comisión Nacional de Valores se transaron poco más de 23.800 unidades -6.800 más que en igual mes de 2018- por un valor total de 7.538 millones de pesos

Antes de que pueda medirse el impacto de la agilización de los tiempos y la reducción de los costos que implica operar en el mercado de capitales con cheques de pago diferido y pagarés, establecida a principios de octubre, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio a conocer que en septiembre se negociaron 23.836 cheques de pago diferido con un volumen nominal de 7.538 millones de pesos, valor que muestra un incremento interanual de 123%.

Asimismo, la cantidad de cheques negociados (unidades), exhibió un aumento interanual de 40%, desde los 17.011 transados en igual mes del año anterior.

Estas cifras son previas a la puesta en vigencia de la resolución de la CNV, con la que se eliminó, entre otras medidas, la exigencia de liquidación de las operaciones en un plazo no menor a 24 horas, para permitir que se acorte el plazo de obtención de los fondos por parte de los emisores, lo que se supone que agiliza y facilita la cobertura de financiación para las pymes, principales usuarias de este instrumento.

Durante septiembre, en tanto, la negociación de cheques de pago diferido se concentró en el segmento avalado, que representó 72% de los montos y 86% de las cantidades negociadas.

Entretanto, el porcentaje restante correspondió, principalmente, a la negociación del segmento directo no garantizado, con 28% del total, de acuerdo con las cifras difundidas por la CNV. El resto del segmento directo garantizado y los patrocinados acapararon menos de 1% restante de los montos negociados. De los montos y cantidades negociados puede deducirse que el valor promedio por cheque emitido alcanzó los 316.236 pesos, exhibiendo una suba interanual de 59%. Por otra parte, los montos negociados en septiembre aumentaron para todos los plazos a excepción de los mayores a 180 días, respecto a los observados durante el mismo mes del año anterior.

Las tasas promedio ponderadas mensuales del mercado de cheques en septiembre fueron de 64,4% para el segmento avalado; de 72% para los directos y de 91,2% para los patrocinados. La tasa de interés nominal promedio diaria del mercado de cheques mostró un incremento de ocho puntos porcentuales en los primeros ocho días hábiles del mes hasta posicionarse en 72,7%. Desde ese momento, “la tasa de interés encaró una trayectoria descendente para cerrar el mes en 58,2% anual”, indicó la CNV. La tasa promedio mensual se posicionó en 66,6%, 6,6 puntos porcentuales por encima de la correspondiente al mes anterior.

Desempeño acumulado

En los nueve meses de 2019, el financiamiento a través de cheques de pago diferido fue de 63.345 millones de pesos, lo que muestra una suba interanual equivalente a 179%.

La tendencia al incremento de los montos negociados fue acompañada por una suba de 72% en las cantidades negociadas. La comparación de los montos negociados en concepto de cheques de pago diferido en los dos últimos períodos de doce meses muestra que éstos han crecido a lo largo de los postreros meses. Concretamente, el monto negociado en el período octubre 2018 – septiembre 2019 fue de $78.203 millones, representado un incremento de 183% en relación al período inmediatamente anterior.

Ahora, con las modificaciones

Se implementa un procedimiento de congelamiento de plaza, con un tiempo adicional de dos minutos en el que cualquier comprador puede mejorar la tasa y adquirir el cheque. Se hará sucesivamente hasta que el precio llegue a un punto de equilibrio.

– Podrán ser negociados en los mercados cheques de pago diferido directos no garantizados, además de los patrocinados (librados a favor de terceros por sociedades comerciales, cooperativas, fundaciones, la Nación y las empresas del Estado) y avalados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

– No se requiere el registro previo de los cheques como condición indispensable para la negociación.

– Para los títulos de crédito emitidos con vencimiento a fecha determinada, el plazo entre su ofrecimiento a la negociación y la fecha de pago no podrá ser inferior a 20 días corridos.