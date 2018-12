En noviembre se emitieron US$218,2 millones en ON, el mayor monto desde mayo

Así lo informó el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), entidad que también brindó detalles sobre el fondeo acumulado en lo que va del año, que llegó a 6.161 millones de dólares

Durante el mes pasado se emitieron en el mercado de capitales 218,2 millones de dólares en Obligaciones Negociables (ON), el mayor monto desde mayo pasado cuando, según el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), se lanzaron dos ON de grandes empresas por un total de 515 millones de dólares y tres ON Pyme por un total de 2 millones de dólares, totalizando así 517 millones de dólares.

De igual modo, el desempeño de las ON en noviembre fue muy superior al de octubre, cuando se emitieron sólo tres, por un valor total de 3,5 millones de dólares.

En este caso, el mes pasado hubo 16 emisiones de ON de diferentes sectores (bancario, agrícolo-ganadero, de generación de energía, de logística, de transporte, entre otros), tanto en pesos como en dólares, y sólo dos de ellas correspondieron a empresas del segmento pyme.

En tanto, el volumen de emisión de ON acumulado en los once meses que van del año asciende a 3.996,7 millones de dólares, esto es 42,5% menos que los 6.959 millones de dólares emitidos en ON entre enero y noviembre de 2017.

Financiamiento total

El IAMC también informó que el financiamiento total correspondiente a noviembre sumó el equivalente a 371,5 millones de dólares, esto es 56,8% por debajo del volumen emitido en noviembre del año pasado, aunque muestra una suba de 262% si la comparación se realiza teniendo en cuenta octubre pasado.

De este modo, noviembre se constituyó en el segundo mes consecutivo en que el financiamiento mostró un incremento.

Según el instituto, se emitieron tanto fideicomisos en pesos como en dólares, ON en pesos y en dólares y, por primera vez en lo que va del año, un fondo común de inversión cerrado (FCIC).

Respecto del financiamiento total acumulado en 2018, el IAMC informó que hubo emisiones por un total de 6.161 millones de dólares, esto es 52% menos con respecto al mismo período del año previo.

En ese caso, el financiamiento obtenido por las grandes empresas cayó 55% interanual.

A su vez, el IAMC hace una lectura un poco más extensa del desempeño del financiamiento en el mercado de capitales.

Reflejó que entre 2001 y noviembre de 2018, el financiamiento total sumó 126.824 millones de dólares. De ese total, las ON explicaron 52,1%, mientras que los Fideicomisos Financieros (FF) explcaron 36,91% del total.

Por su parte, las emisiones de acciones representaron 5,73% del total del financiamiento, los cheques de pago diferido (CPD) 4,81% y el 0,45% restante correspondió a los FCIC y Pagarés Bursátiles (PB).

En Fideicomisos Financieros

El IAMC detalló además que durante novimebre se emitieron 16 FF por un total de 111,9 millones de dólares, lo que muestra una caída de 38,9% interanual y una suba de 52,6% con respecto a octubre pasado.

Hubo una única emisión denominada en dólares, no hubo emisiones de Fideicomisos Pymes, y lo colocado en este instrumento explicó 30% del financiamiento total de noviembre.