“El mercado de capitales es un cuadro sinóptico de Argentina”

El referente financiero negó que ese sector sea “chico” y explicó que “se lo exporta” por cuestiones de seguridad jurídica. Aseguró que la economía real tendrá que “encontrarle la vuelta” hasta que se defina lo político

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

El gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), director ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y también secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio, Claudio Zuchovicki, disertó en el 22º Congreso Córdoba del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y en la oportunidad hizo mención a la falta de seguridad jurídica que se vive en el país.

Luego de su exposición, en diálogo con Comercio y Justicia, se explayó sobre el tema y se refirió al contexto económico con vistas a las próximas elecciones presidenciales.

-¿Cómo analiza la coyuntura en un contexto electoral en que, al parecer, cuatro meses es “largo plazo”?

-Exacto, cuatro meses es un período de largo plazo. Todavía no conocemos las cosas por las cuales los jóvenes van a decidir su voto. Va a cambiar un montón de cosas, no sólo aquí sino en todo el mundo. Y en ese sentido hay que pensar en corto plazo y dividir según cada uno, en el metro cuadrado de cada uno. Yo que estoy en la industria financiera, estaré más cortoplacista, veré pesos, dólares, alguna que otra acción. Pero la economía real le va a tener que encontrar la vuelta y ver hasta qué punto le conviene stockearse y hasta qué punto no. Me parece que va a depender mucho más de ir viendo el día a día y el metro cuadrado de cada uno. Algo que vengo repitiendo es que no a todos nos va a ir igual. Yo siempre cito a un economista que me gusta, Juan Carlos de Pablo, él cada vez que va a un lugar, por decirte, a Río Cuarto, pregunta ¿cuántas pizzerías hay aquí? y repregunta ¿a todas les va igual? La economía real no puede esperar a ver quién va a ganar las elecciones y qué va a hacer luego.

-¿Cuánto de todo eso forma parte de lo que algunos denominan la frustración del argentino de ser tal, que mira siempre hacia afuera?

-Puede ser. Yo por mi trabajo me toca estar un tercio del tiempo afuera y cuando me siento a charlar con mis hijos les pregunto: ¿cuál es nuestro plan B? ¿Adónde nos vamos? Vamos a ser “sudacas” en todos lados y empezamos a ver qué cosas nos convencen de tal o cual lugar y se pueden contar con los dedos de la mano. O hay problemas sociales importantes, o hay problemas económicos importantes o hay desigualdades importantes, o no tenemos acceso a la salud o a la educación en el lugar que pensamos, o no hay democracia, con lo cual terminamos decidiendo que mejor es pelearla aquí, porque no es tan fácil decir mañana levanto mis cosas y me voy. Y a veces uno conoce gente que está afuera y tiene más ganas de volver que otra cosa. La verdad es que la vida es difícil aquí y en todos lados.

-¿Qué falta en materia legal para que pueda crecer y desarrollarse el mercado de capitales argentino?

-El mercado financiero argentino no es chico, es terriblemente grande, pasa que lo exportamos por cuestiones de seguridad jurídica. Noventa por ciento del volumen de acciones se opera en Nueva York, aquí sólo se ve 10%. En activo, el mercado argentino es el que más subió en 2017 y en 2019 con empresas líderes como Mercado Libre o Globant, hay un montón de compañías a las que les ha ido muy bien, pasa que cotizan afuera por una cuestión de seguridad jurídica. Cuando uno tiene la plata afuera está a su nombre y así sabe que es suya, pero cuando uno tiene la plata aquí no sabe, ponen impuestos, dicen que es nuestra, todos tienen derecho a opinar. Argentina es uno de los países más grandes en deuda porque no todos los países tienen tantos bonos con deuda, y opera un montón, pero todos con legislación americana. Insisto, tenemos un mercado chico en Argentina, pero es un problema de seguridad jurídica, es un problema que tiene que ver con que el argentino no cree en Argentina.

-No es un problema de falta de leyes…

-No, leyes hay un montón, nos sobran leyes, en todo caso es falta de cumplimiento. Hay candidatos a presidente que no pagan las expensas y se cree que eso está bien. No es un tema de ley, es un tema de que si no se cumple, no pasa nada. En otros países también hay casos de esos, pero los responsables están presos y la economía allí sigue porque todo es parte de seguridad jurídica. Creo que no puede dar lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Aquí el gobierno mismo cambia las reglas de juego. Yo todavía no entiendo el impuesto a la Renta Financiera después de haber hecho un cambio fenomenal que produjo que muchos capitales entren al país y una vez que entraron, le aplicaron un impuesto retroactivo por el que encima no se va a cobrar nada porque se perdió mucha plata. Otro caso, retenciones sí o retenciones no, o Bienes Personales sí o no, es un tema de idiosincrasia cultural. El mercado de capitales es un cuadro sinóptico de lo que es Argentina.