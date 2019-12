El financiamiento de enero a noviembre en el mercado de capitales fue el menor desde 2005

Al igual que lo sucedido en ese año, la mayor parte del fondeo fue explicada por obligaciones

negociables y valores de corto plazo, según refirió el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC)

El Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) reflejó en su último informe que al hacer una comparación del monto total del financiamiento acumulado hasta noviembre de cada año, el fondeo de 2019 fue el menor desde el año 2005.

En efecto, de acuerdo con el detalle del trabajo, entre enero y noviembre pasado se emitió en el mercado de capitales un total de 3.180 millones de dólares, esto es 48,4% inferior respecto del acumulado enero- noviembre de 2018 cuando se emitieron instrumentos por un total de 6.161 millones de dólares.

A su vez, la cifra de este año es inferior a la acumulada en los once primeros meses de los últimos 14 años. Sólo es superior a la de 2004 cuando entre enero y noviembre se emitieron valores por tan sólo 1.740 millones de dólares.

De este modo, la tendencia creciente de financiamiento observada entre 2014 y 2017 (antes de ello era oscilante), se vio claramente interrumpida por la fuerte caída ocurrida en 2018, “producto de la coyuntura macroeconómica que afrontó el país,sobre todo a partir del segundo semestre”, indicó el IAMC haciendo clara referencia al cambio de panorama que se abrió luego del revés que recibiera el por entonces gobierno de Mauricio Macri en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto pasado.

Asimismo, agregó que, al igual que lo sucedido en ese año (2004), la mayor parte del financiamiento en el mercado de capitales fue explicado por la emisión de obligaciones negociables y valores de corto plazo.

En noviembre pasado

Según el IAMC, el financiamiento del mes sumó el equivalente a 268 millones de dólares. Este monto fue 4% mayor al emitido durante octubre pasado, pero 28% menor respecto de noviembre de 2018.

De acuerdo con los instrumentos, 81% de las emisiones del mes se canalizaron a través de obligaciones negociables (ON), 16% vía fideicomisos financieros (FF) y el 3,1% restante vía suscripción de acciones.

Entre las primeras, se emitieron cinco ON, tres de las cuales fueron nominadas en pesos, a tasa de interés variable y del sector Bancos, mientras que las dos restantes fueron nominadas en dólares y correspondieron una al sector Agricultura y Ganadería y la otra al sector Industria de Petróleo y Gas. El monto total de las cinco colocaciones alcanzó los 216,7 millones de dólares, cifra que fue 18% mayor a lo colocado en octubre. En tanto, si se lo compara con noviembre de 2018, el monto fue sólo 1% menor.

A su vez, se emitieron siete fideicomisos financieros por un total de 42,9 millones de dólares, cifra que fue 15,9% inferior a la del mes anterior y 61,6% menor a la de igual mes del año pasado. De las emisiones sólo un fideicomiso fue pyme y por un monto de un millón de dólares.

Poco más de la mitad de los FF (53%) fue emitido a corto plazo (hasta un año) y el 47% restante a mediano plazo (uno a cinco años). En tanto no hubo emisiones a largo plazo.

Por su parte, todas las emisiones fueron nominadas en pesos.

De acuerdo con el tipo, los FF del tipo Préstamos Personales y de Consumo representaron 75,4% del total de la emisión, mientras que el 24,6% restante fue representado por Tarjetas de Crédito.

En estos casos, la tasa promedio ponderado de los valores de deuda fiduciaria (VDF) Clase A de corto plazo fue de 57,4%, disminuyendo respecto del mes anterior en 2.849 puntos porcentuales básicos y en 652 puntos respecto al mismo mes el año anterior.

Al respecto, el IAMC destacó que, al igual que el mes anterior, “se observó una fuerte caída de la tasa promedio ponderada de los VDF Clase A de corto plazo: disminuyó en 2.849 puntos básicos en noviembre respecto de octubre, hasta 57,4%. “Es la más baja desde marzo del corriente año”,

refirió el informe.