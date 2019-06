El financiamiento acumulado hasta mayo es el más bajo desde 2005

Según los analistas de BYMA, las emisiones de los primeros cinco meses sumaron 1.227 millones de dólares, cifra que muestra una contracción de 73,6% con respecto a igual período de 2018 y puede equipararse a los 1.413 millones de dólares fondeados 14 años atrás

El financiamiento total de las empresas en el mercado de capitales, acumulado a mayo pasado, alcanzó 1.227 millones de dólares, esto es 73,6% menos que el de igual período del año pasado, según refirieron los analistas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), por medio del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC).

De este modo, “la tendencia creciente de financiamiento que se observó entre 2015 y 2017 se vio interrumpida por una fuerte caída en 2018, producto de la coyuntura macroeconómica que afrontó el país, sobre todo a partir del segundo semestre del año”, evaluó la institución.

Si se compara el total emitido en el mercado de capitales en los primeros cinco meses de cada año, se observa que 2019 es el peor período desde 2005, cuando se emitieron 1.413 millones de dólares.

Asimismo, vale destacar que se observa una “significativa caída del financiamiento acumulado respecto de 2018, cuando el monto total fue casi cinco veces mayor”, se indicó.

Desempeño en mayo

En tanto, el financiamiento total de mayo sumó el equivalente a 151,7 millones de dólares, lo que representó 61% de la emisión total del mes anterior y menos de la cuarta parte de lo emitido en el mismo mes de 2018.

Si se tienen en cuenta los instrumentos, la emisión del mes se canalizó 64% mediante obligaciones negociables (ON), y el 36% restante fue vía fideicomisos financieros (FF), una composición similar a las del mes anterior, según consignó el IAMC.

De este modo, el monto de ON representó 61% de las colocaciones del mes anterior. Asimismo, las ON se explicaron casi en su totalidad por las emisiones de Inversiones y Representaciones SA (IRSA). El IAMC indicó así que se emitieron dos ON en pesos, a tasa variable, con un spread de tasa de 8%, cuando en abril pasado se había emitido solamente una ON con estas características con un spread de 9%.

En ese sentido, la tasa promedio ponderada de VDF (valores de deuda fiduciaria) Clase A de corto plazo en pesos aumentó 1.703 puntos básicos en el mes, alcanzando un máximo histórico.

Por su parte, considerando el total de las emisiones acumuladas en los primeros cinco meses del año, 59,6% correspondió a obligaciones negociables y Valores de Corto Plazo (VCP), 31,8% a FF y 8,6% a fondos comunes de inversión cerrados (FCC).