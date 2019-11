Córdoba: créditos al sector privado no financiero caen 30% al tercer trimestre

El desempeño está en línea con la media nacional que, de acuerdo con el informe de la Fundación Mediterránea, fue de 29,5% interanual para igual período. El fondeo otorgado en la provincia alcanzó el saldo de 69,7 millones de pesos

Los créditos otorgados al sector privado no financiero de la provincia de Córdoba cayeron 30% al tercer trimestre de 2019, para la comparación interanual real, es decir, aquella deflactado con la que se eliminó la incidencia de la inflación.

Según el informe elaborado por Vanessa Toselli y Lucía Iglesias para el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, el saldo del fondeo otorgado en la provincia a septiembre pasado sumó 69,7 millones de pesos, considerando sólo el sector privado no financiero.

El desempeño se mostró similar al promedio nacional que, en igual lapso mostró una baja interanual de 29,5%.

En efecto, las cinco regiones argentinas acompañaron la tendencia observada a nivel nacional, registrando todas ellas reducciones en términos reales. Estas variaciones interanuales negativas fueron relativamente similares y se ubicaron en torno a -33,7% (Región de Cuyo) y -23,6% (Región Patagónica).

La región de Cuyo fue la de mayor contracción en los préstamos otorgados al sector privado no financiero, con una baja de 33,7% interanual. Las provincias que forman esta región presentaron un desempeño muy variado entre ellas: la mayor de las contracciones se observó en San Luis, donde los créditos cayeron 67,6%. Le siguió Mendoza (-27%) y, finalmente San Juan (-11,2%).

La siguieron la región de Noreste (-32,3%) y la región Noroeste (-30,5%). En todas las provincias parte se registraron reducciones reales en este indicador, las cuales se encontraron entre un mínimo de -21%, en el caso de Corrientes, y un máximo de -37,8% en el caso de Misiones.

La región Pampeana, que integra la provincia de Córdoba, se ubicó en el cuarto lugar del ranking regional con un saldo de 127 millones de pesos (constantes) en concepto de préstamos otorgados al sector privado no financiero entre enero y septiembre de 2019, lo que equivale a una variación real de -29,5%, con respecto al año 2018. Las provincias que integran la región registraron una reducción de 30,8% promedio en el período considerado.

La región Patagónica, en tanto, presentó un desempeño similar, aunque con una variación real negativa de menor magnitud a las mencionadas previamente. Allí, la caída llegó a 23,6% al tercer trimestre de 2019. El desempeño de las provincias que la forman fue muy variado: la caída mínima se observó en Neuquén, con -11,6%, y la máxima, en Tierra del Fuego, con -35,1%.

Depósitos en caída

En el caso de los depósitos del sector privado no financiero, las tendencias son igualmente decrecientes, según el análisis del Ieral.

En todas las regiones y provincias se observaron reducciones reales en este indicador.

En la región de Cuyo y Pampeana se registraron las caídas más grandes en términos relativos: -17,2% y -16,1%, respectivamente, para el tercer trimestre de 2019. Entre las provincias que forman esta región se observaron reducciones entre -7% (San Juan) y -36,4% (San Luis).

La región Noreste, con una caída real de 14% en el saldo de depósitos en el sector privado no financiero, ocupa el tercer lugar en el ranking. En ella, las provincias registraron una reducción de 13,9% real promedio, al tercer trimestre del año.

En la región Noroeste y Patagónica la baja fue de 11,1%. Las provincias presentaron un desempeño variado: la caída real mínima fue de -4% (Neuquén) y la máxima, de -31,9% (Tierra del Fuego).

Los créditos prendarios, en caída libre

n Los créditos prendarios presentaron un saldo de la cartera a fines de octubre de 2019 de 82.813 millones de pesos, mostrando un retroceso de 17% respecto del mismo mes de 2018 cuando sumaban 99.762 millones de pesos. “Casi finalizando el 2019, la tendencia de esta línea de créditos, se muestra declinante durante todo el año y con baja probabilidad de repunte”, evaluó la consultora especializada First Capital Group. La variación de octubre con respecto al saldo de septiembre marcó una caída de 1,9%, continuando la tendencia evidenciada el último año. “Lo cierto es que, si analizamos el saldo de préstamos prendarios de los últimos 5 años, el mismo ha disminuido 30% en valores reales ajustados por IPC, y a poco de cerrar el 2019, la tendencia no se ha revertido”, concluyó First Capital.