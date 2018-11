Anticipan buen año en la operatoria de derivados para cobertura de riesgos climáticos

Así lo estimó Andrés Ponte, presidente del Rofex, cuando se refirió al resultado de la primera experiencia del índice que cubre los efectos de sequía o inundación en campañas agrícolas

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

Andrés Ponte, presidente del Mercado a Término de Rosario (Rofex), participó en Córdoba de una conferencia sobre las perspectivas del mercado financiero, oportunidad en la que dialogó con Comercio y Justicia sobre el resultado de la primera experiencia del índice que cubre los efectos de una sequía o inundación en campañas agrícolas, conocido como indexS4, producto de la empresa S4.

IndexS4 es el primero en cubrir riesgos de sequía e inundación. El producto, avalado por Munich Re y reflejado en Rofex, busca aminorar las consecuencias negativas del cambio climático en la agroindustria.

Según detalló Ponte a este medio, en la camapaña pasada, los productores invirtieron 800 mil dólares, básicamente para cobertura por sequía.

“Fue un año, lamentablemente, espectacular para probar la herramienta debido a la sequía que ocurrió. Los productores tuvieron un repago de 7,5 millones de dólares. Este año se va a salir en forma más masiva”, aseguró el directivo, y agregó: “De la evaluación del primer año, los que contrataron dicen que la herramienta les sirvió y van a volver a tomarla. Ahora habrá que evaluar las proyecciones climáticas porque el año pasado, las perspectivas daban indicio de que iba a haber seca”, lo que finalmente ocurrió.

Según detalló Ponte, en 2017, a la empresa productora que no le “disparó” pago, “tuvo una cosecha normal”, por lo que no perdió.

“Yo creo que es una herramienta con la que hay que incentivar a los productores a que la tomen porque es un instrumento de cobertura. Allí donde hay sequía, el productor va a tener menos producción y esta herramienta paga por eso”, indicó.

Ponte detalló que el Rofex provee la plataforma desde la que se puede acceder a la cobertura. “También le damos transparencia a la heramienta y nos encargamos de todo lo que es el backoffice y la liquidación”, indicó.

Vale aclarar que S4 no es un seguro sino un índice que se elabora respecto de la probabilidad de seca o inundación, y se hace una derivación de ese índice, que es el que va a determinar la cobertura o no de la zona de producción.

“Tiene características particuplares por las que a partir de ese índice se ‘dispara’ pagar o no pagar según la lectura que hace el satélite por departamento”, explicó Ponte, y agregó: “Es sencillo de usar, se puede ver el historial y según lo que le sucedió en su campo analizar si replica lo que le ocurrió o no”.

Sobre S4

S4 es una empresa dedicada a generar parámetros por medio de información de satélites de la NASA. Así, es la primera en el sector en ofrecer una cobertura contra la sequía y la inundación.

La compañía brinda índices, reflejados en el mercado de Rofex, que cumplen con los más altos estándares de calidad, eficiencia y transparencia, obteniendo el aval de la reaseguradora Munich Re, que se hace cargo de las indemnizaciones.

El objetivo de S4 es generar un salto de calidad en la agroindustria y que las empresas puedan vender sus productos con el valor agregado de la cobertura, de modo que los productores puedan reducir notablemente la incertidumbre que genera el efecto del cambio climático.