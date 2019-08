Antes de las PASO, el financiamiento en el mercado de capitales crecía 996%

El volumen negociado fue once veces mayor que el de julio del año pasado, de acuerdo con la

información de la Comisión Nacional de Valores. El factoring anotó sus dos primeras operaciones

Antes del derrumbe que sufrió el mercado luego de conocidos los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el financiamiento total en el mercado de capitales crecía a un ritmo de casi mil por ciento.

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), en julio el financiamiento total ascendió a 74.791 millones de pesos, lo que muestra un incremento de 996% en términos interanuales y de 91% respecto al mes anterior.

La cifra mostraba a su vez un volumen negociado que fue 11 veces mayor que el de igual mes del año anterior, desempeño que difícilmente pueda ser igualado durante agosto, mes signado por la incertidumbre, la devaluación y una nueva corrida cambiaria.

Pese a ello, al cabo de los primeros siete meses del año se observan subas considerables. El financiamiento total en el mercado de capitales acumuló 209.804 millones de pesos desde enero a julio, mostrando una variación positiva de 60% respecto al mismo período del año anterior. En tanto, el acumulado durante los últimos 12 meses alcanzó 269.519 millones de pesos, apenas 2% por sobre los 12 meses inmediatamente anteriores.

En ese sentido, vale destacar las colocaciones de la empresa estatal YPF que en el período que va entre agosto de 2017 y julio 2018 acumulaba 6,5% del monto total emitido en el mercado de capitales, mientras que esa proporción se incrementó en los últimos 12 meses a 15,9% de dicho financiamiento.

Según los instrumentos

Durante julio pasado, las obligaciones negociables (ON) fueron el instrumento más importante. Con 62.561 millones de pesos representaron 84% del financiamiento total, superando en 5% los montos colocados de este valor negociable durante el primer semestre 2019, que sumaron 59.488 millones de pesos.

Entre las ON se destacaron cuatro colocaciones internacionales por U$S 1.180 millones ($49.889 millones). En el mercado local también se produjeron emisiones en moneda extranjera, una de ellas denominada en pesos chilenos, por un total de U$S245 millones ($10.604 millones).

Por su parte, los instrumentos pyme acapararon 12% del financiamiento total, es decir, 8.418 millones de pesos, negociados en cheques de pago diferido (CPD), 954 millones de pesos mediante pagarés avalados (PA) y seis millones de pesos por medio de facturas de crédito electrónicas (FCE).

De este modo, se observó el mayor dinamismo con variaciones interanuales positivas de 188% en CPD y 197% en PA.

Vale destacar que se negociaron en el Mercado Argentino de Valores (MAV) las primeras dos FCE en pesos con una tasa de descuento promedio de 48,1% anual.

Asimismo, se emitieron dos ON PyME Garantizada y tres ON PyME CNV por un monto total de 179 millones de pesos.

De acuerdo con el detalle de la información, también se colocaron ocho fideicomisos financieros por un total de 2.853 millones de pesos, alcanzando una participación de 4% del financiamiento total.

Respecto al desempeño acumulado por los instrumentos en lo que va del año, se observaron importantes subas en los montos negociados de CPD (204%) y en PA (157%), y un incremento de 56% en ON. Por su parte, no hubo variación en el monto de las emisiones de fideicomisos, mientras que se observó una caída en los montos nominales en pesos de acciones.