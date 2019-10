Maybelline NY y For Me App presentaron una charla sobre comunicación y storeytelling

Maybelline NY y For Me app presentaron una charla inspiradora sobre comunicación y storytelling: “La NiNi”, con Andrea Martínez Rojas, especializada en comunicación y las historias.

En este encuentro Martínez Rojas relató una experiencia personal vinculada a la búsqueda de trabajo durante su época universitaria y la obtención de un puesto laboral por poseer un fuerte compromiso como valor.. “A partir de ahí, entendí que los valores son haceres que permiten transformar lo abstracto en concreto (…) Todos mis logros son producto de reivindicar constantemente mis valores, los cuales se miden por la capacidad de hacer en los peores momentos”, sostuvo.

Luego de la charla, las mujeres pudieron acercarse al espacio Maybelline – For Me app (https://forme.app/) para probar su destino y descubrir qué momento las ayuda a sacar su mejor versión lanzando su suerte en una rueda de la fortuna. Allí, también recibieron obsequios con productos de Maybelline NY.

“Beauty is in the Exploration” se pensó para mujeres que están en un proceso de conciencia y exploración. Ésta fue la última de tres experiencias que buscaron generar espacios para unir los intereses personales de mujeres con propuestas innovadoras que permitieron conocer los productos de Maybelline NY. La iniciativa comenzó con “Beauty is in the Music”, para las amantes de la música y salir con amigas. La segunda fue “Beauty is in the Arts” para quienes le interesa el mundo cultural y artístico.

Martínez Rojas actualmente reside entre Argentina y España y es consultora en innovación y storytelling del más variado tipo de organizaciones desde empresas tecnológicas hasta una Sinagoga; desde emprendimientos hasta multinacionales; para el sector privado como en el sector público.