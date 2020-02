Villa Gesell: se suspendió una audiencia por la ausencia de la defensa

La audiencia en la que ayer iba a tratarse la recusación de la fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido hace un mes en Villa Gesell, se suspendió porque la defensa no se presentó.

Si bien la recusación a la fiscal 6 de Villa Gesell, Verónica Zamboni, fue planteada por el defensor Hugo Tomei e iba a tratarse a partir de las 11 en el juzgado de Garantías de esa ciudad balnearia a cargo de David Mancinelli, a último momento el propio impulsor dijo que no había tenido tiempo suficiente para preparar el tema.

Ahora será el juez Mancinelli quien resuelva el planteo, probablemente por escrito, ya que al haber personas detenidas en el marco de la causa no quiere demorar su decisión, agregaron los informantes.

Tomei también pidió la nulidad de las ampliaciones indagatorias de los rugbiers dispuestas por Zamboni para mañana, lo cual le fue rechazado ya que no está previsto en el Código Procesal Penal bonaerense que la defensa pueda requerir eso, debido a que ese acto es una función y un deber del fiscal.

El defensor pidió el apartamiento de la fiscal del caso por considerar que hubo una serie de irregularidades en la instrucción y la denunció además penalmente.

Según sus argumentos, Zamboni cometió los delitos de “privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por lo que pidió la nulidad de una declaración testimonial, de una rueda de reconocimiento y de las indagatorias de los rugbiers.