Vaca Narvaja seguirá a cargo de la causa contra la planta de Porta Hnos.

El magistrado espera contar con una resolución antes de que termine el año. Resta aún dar curso a una serie de medidas de prueba que solicitó. El abogado Carlos González Quintana aclaró que el juez sólo debe determinar si la planta de bioetanol está habilitada para funcionar

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

El juez federal Nº 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, continuará a cargo del amparo ambiental presentado por una veintena de vecinos de barrio San Antonio contra la planta de bioetanol de Porta Hnos.

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, después de un recurso que había interpuesto la empresa en un intento por alejar al magistrado de la investigación.

La resolución de la alzada permitirá que Vaca Narvaja pueda dar curso a las medidas de prueba que había solicitado, después de la audiencia pública que se realizó en agosto del año pasado. En rigor, resta aún que la Cámara Federal se expida sobre una apelación del abogado Carlos González Quintana respecto del pedido de un nuevo peritaje médico para analizar el grado de contaminación del barrio.

En diálogo con Comercio y Justicia, el letrado -quien patrocina a un grupo de los vecinos de San Antonio – destacó que dicho peritaje no es necesario atento a que en el amparo lo que se cuestiona es que la planta de Porta Hnos no está habilitada para funcionar.

“Se está pidiendo el cese inmediato de la producción contaminante” en el marco del artículo 30 de la Ley General del Ambiente, enfatizó González Quintana, quien afirmó que Porta no cuenta con Evaluación de Impacto Ambiental para producir etanol a base de maíz, que es lo que exige tanto aquella norma como la legislación referida a biocombustibles.

Como fuere, Vaca Narvaja adelantó a este medio que espera contar antes de que concluya 2018 con una resolución que termine con el conflicto judicial.

Antecedentes

Cabe recordar que el amparo fue primigeniamente rechazado por el juez Bustos Fierro; que las partes apelaron, fue a la Cámara Federal y ésta decidió abrir la acción como un amparo ambiental y rechazó los planteos de incompetencia de la Justicia federal que habían opuesto las partes.

Después de esa decisión, el juez Vaca Narvaja comenzó con la recolección de pruebas y llamó a una audiencia pública de carácter informativa.

En ella -que se realizó a puertas abiertas- se escucharon los testimonios de los vecinos y también del abogado ambientalista Darío Ávila. Se ausentaron los representantes de la empresa -que interpusieron varios recursos para evitar que se concretara la audiencia- y los funcionarios del Ministerio de Energía de la Nación, convocados por ser órgano de aplicación de la Ley de Biocombustibles (26093), a la que Porta debería ajustarse.

Un total de 15 amparistas expuso las afecciones en su salud, que incluyen desde abortos espontáneos, malformaciones y pólipos hasta afecciones respiratorias, todas ya documentadas por la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas).

El caso

En octubre de 2016, la Reduas -de la Universidad Nacional de Córdoba- y los vecinos de barrio San Antonio llevaron a cabo un estudio que reveló las enfermedades que la planta de bioetanol instalada por Porta Hnos. en el año 2012 puede estar causando a la población de la zona.

“Actualmente, 2 de cada 7 niños menores de 12 meses y 4 de cada 25 niños menores de 5 años presentan malformaciones graves, siendo la tasa de malformaciones varias veces superior a la observada en la ciudad de Córdoba”, dijo el médico Medardo Ávila Vázquez, acerca del estudio llevado a cabo en 134 hogares, sobre una población de 416 personas.