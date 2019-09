UVA: denuncian a magistrado por abuso de autoridad

Se trata del juez Civil y Comercial, Mariano Villasuso. El abogado Federico Macciochi pidió una

reunión con el TSJ y adelantó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por resoluciones judiciales contra el Club de Derecho que, afirma, impiden el acceso a la Justicia

El juez Civil y Comercial de 35 Nominación de Córdoba, Mariano Díaz Villasuso, fue denunciado penalmente por abuso de autoridad, en el marco de una demanda interpuesta por un matrimonio tomador de un crédito hipotecario UVA.

En el documento al que accedió Comercio y Justicia, se le achaca al magistrado haber dictado una resolución “contraria a la ley” y negar a los demandantes el acceso a la Justicia.

El caso se remonta al 12 de agosto pasado cuando un matrimonio patrocinado por la organización no gubernamental Club de Derecho interpuso una acción civil abreviada en contra del Banco BBVA Francés SA. El magistrado que resultó sorteado fue Díaz Villasuso, quien para dar trámite a la demanda solicitó previamente a los abogados del matrimonio que se le informara si existía una acción colectiva ante la Justicia Federal, tal como había sido anticipado en un diario de esta provincia.

Ante este requerimiento, la ONG aclaró al juez que el proceso que se había promovido en su juzgado era exclusivamente individual, y no colectivo, toda vez que los efectos que se buscaban con la sentencia eran “inter partes”, es decir, sólo entre actores y demandado. En ese marco, los demandantes denunciaron a Díaz Villasuso por el decreto, que calificaron como “insólito”.

“Además de infundado, no existe norma ni principio alguno que le permita al juez adoptar un rol inquisidor, obligando al actor a que aclare circunstancias publicadas en los medios de comunicación como condición para proveer a una demanda en defensa individual de mis derechos como consumidor”, destacó la denuncia a la que accedió este medio.

“¿Por qué para proveer a la admisión de una demanda individual en defensa de los derechos del consumidor, debe aclararse respecto a lo que habrían informado los medios de comunicación? ¿Qué tiene que ver una supuesta acción colectiva en la justicia federal con una acción puramente individual promovida en la justicia provincial?”, se preguntó en la denuncia el abogado Federico Macciochi, presidente del Club de Derecho y abogado patrocinante al matrimonio denunciante.

Persecusión

En diálogo con Comercio y Justicia, Macciochi afirmó: “El proceder del magistrado no encuentra fundamento normativo alguno y no hace más que dilatar el comienzo del juicio”. Criticó, a su vez que establece obligaciones que son “completamente opuestas” a los principios del proceso dispositivo y restringen “irrazonablemente” de ese modo el acceso a la justicia.

Macciochi aseguró: “No es la primera vez que la fundación sufre limitaciones en el acceso a la justicia”. En ese sentido, agregó: “Esta denegación en el acceso a la Justicia ya no se restringe a las demandas colectivas, también nos deniegan el acceso a la Justicia, en demandas particulares como es este caso”.

Es por este motivo que el abogado pidió una audiencia con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y adelantó que evalúa interponer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otras causas

Macciochi señaló que el acceso a la justicia se ha visto vulnerado en otras demandas presentadas por la ONG. Por caso, mencionó una acción colectiva formulada contra el Banco de Córdoba, en 2018, por los cambios de contratación en la línea de crédito Tu casa, Tu Hogar. Y otra formulada contra la misma entidad crediticia por prácticas que calificó como “abusivas” que tienen como afectados a empleados públicos jubilados y en actividad que cobran sus haberes en el mencionado banco.

“Aisladamente, lo de Díaz Villasuso puede parecer que no amerita una denuncia pero cuando comenzamos a ver que este tipo de situaciones se repiten, las cosas cambian”, advirtió Macciochi.