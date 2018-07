Uber pidió que se regule su actividad en la CABA

Luego de que el dirigente de Cambiemos Yamil Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley tendiente a modernizar el sistema de taxis, remises y transporte de pasajeros mediante aplicaciones, la empresa Uber emitió un comunicado en el que le pidió al Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que analice la medida.

La firma norteamericana reiteró que el servicio que presta es legal. En ese sentido, aseguró que su giro está previsto en en Código Civil y que así lo confirman “distintos fallos”.

Además, destacó que cuenta con CUIT y que paga todos los impuestos.

Paralelamente, resaltó que espera poder operar en todo el país con leyes que enmarquen su actividad. “Utilizar servicios no regulados es parte de nuestra realidad diaria. La mayoría de las aplicaciones que tenemos en el teléfono no tienen marcos regulatorios específicos que las habiliten; sin embargo, al igual que Uber, son legales”, argumentó la compañía.

En tanto, precisó que desde que llegó al país planteó la conveniencia de una regulación específica para el transporte a través de aplicaciones porque la normativa actual tiene más de dos décadas y no refleja los cambios tecnológicos.

Buenos Aires

La semana pasada, el diputado bonaerense Guillermo Castello presentó una iniciativa para modificar la Ley de Transporte, con el fin de que las aplicaciones tengan vía libre para operar.

El legislador oficialista destacó que en el Gran Buenos Aires hay 35 mil conductores de Uber y que más de 2 millones de personas ya bajaron la aplicación. Así, destacó que aunque la demanda es alta, ante el vacío legal ni las autoridades ni los jueces saben cómo proceder.

Para evitar la competencia desleal, la propuesta de Castello establece que los choferes de Uber deberán tener al día licencia, certificado de antecedentes en regla, monotributo, seguro de transporte y verificación de sus vehículos.

Entre los argumentos, destacó las fuentes de trabajo que generan aplicaciones como Uber.