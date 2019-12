El jursita espñol Carlos Villagrasa llamó a los profesionales de la abogacía a especializarse en la materia y a trabajar en la interdisciplinariedad. Aseguró que ya no puede subsumirse el derecho de los niños en el derecho de familia y convocó a la sociedad a pensar a los niños como verdaderos sujetos de derecho

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

Carlos Villagrasa es un reconocido jurista en materia de la Niñez. Hoy dirige el Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona. Días atrás visitó Córdoba en el marco del lanzamiento de la Diplomatura que se realizará el año próximo en la secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNC. En ese contexto, reflexionó con Comercio y Justicia sobre el lugar que tienen hoy los niños en el ámbito judicial, las deudas del Estado para con la infancia y la mirada de la sociedad “adultocéntrica y en muchos cosas cosificadora”

-¿Cuál es su mirada respecto de los Derechos de la Infancia?

Tenemos que pensar el Derecho de los Niños como una disciplina jurídica autónoma, ya no podemos seguir pensandolos en el marco del Derecho de Familia. Es necesario comenzar a hablar de un derecho de las personas en donde convergen normas de derecho público y de derecho privado. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo para poner términos en las leyes con mirada de género pero no no hemos hecho lo mismo con el derecho de la niñez, si analizamos detenidamente los artículos de nuestras leyes vamos a ver que muchos dejan mucho que desear.

Hoy no tenemos un movimiento doctrinal, como viene sucediendo con el feminismo respecto de los derechos de la mujer, para hacer visibles y dar la fuerza que deberían tener los derechos de la niñez y la adolescencia. Tenemos que pensar en la construcción de un mundo más justo desde la ciudadanía de la niñez y esto parte, precisamente, desde el ejercicio responsable de sus derechos.

La otra cuestión es estar preparados. Cuando yo planteé la necesidad de hacer un Máster en Derecho de Familia me preguntaban ¿de qué vas a hablar? de Derecho de Familia sí, pero sólo de los niños no; pasaron los años y tenemos lista de espera de gente de todos los países para asistir a este Máster. Necesitamos de juristas que pueden especializarse en la materia y necesitamos trabajar en la interdisciplinariedad. Tenemos que ser menos corporativos y darnos cuenta que necesitamos trabajar en red , en equipo, esto es indispensable.

También es indispensable superar la cosificación de los niños, la Convención ya habla de los niños como sujetos de derechos y habla de su capacidad progresiva pero pese a todo en la práctica muchas veces nos seguimos olvidando de esos conceptos, lo vemos en las sentencias todo el tiempo, se sigue teniendo una mirada adultocéntrica y contra ese venimos luchando.

-¿Cuáles cree que son hoy las deudas pendientes que tienen los países teniendo en cuenta los preceptos de la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes?

-Lo primero es acabar con la violencia infantil y,sobretodo, acabar con la pobreza infantil. No podemos perder de vista que en Argentina 1 de cada 2 niños es pobre y en España lo es 1 de cada 4, estamos por encima del 25% de pobreza infantil en España; aquí aún es más dramático y ese es el primer reto de cooperación porque si no se acaba con la pobreza infantil, podemos empezar a hablar de otros derechos pero el acceso a lo básico es esencial .

-Habló en su conferencia sobre la mediación familiar, ¿Cómo funciona en España?

-En España la mediación familiar está cada vez está más avanzada y se están utilizando técnicas de justicia terapéutica. Estamos bregando para que el niño ocupe un rol central en esas mediaciones pero es un proceso que no es fácil. Todavía hay mediadores que creen que se tratan de acuerdos de pareja y no escuchan a los niños. Además, la ley no obliga a que estén presentes con lo cual todo forma parte de la voluntad de cada profesional.

– Córdoba sancionó su ley de abogado del niño, ¿tienen ustedes una figura similar?

– No. Nosotros estamos peor en la formal, tuvimos un Defensor de los niños sólo en una comunidad autónoma que ya no lo tiene, hay adjuntos dedicados a la niñez pero no tenemos un Ministerio de la Niñez ,como tampoco lo hay en Argentina. La abogacía de la niñez es algo que estamos estudiando y, es necesario. Todavía estamos en una situación muy marginal, incluso presupuestaria, no existen presupuestos con enfoques en la niñez, no hay dinero, no hay recursos y, en eso, tenemos que ir avanzando.