“Tenemos la oportunidad de visibilizar y discutir un nuevo Consejo de la Magistratura”

Fernando Martínez Paz encabeza la lista “Azul y Blanca” que competirá este viernes con la “Azul y Verde” que lidera Alejandro Tejerina. Hacía una década que los letrados no pugnaban en una elección para integrar el organismo

En el Colegio de Abogados de Córdoba se siente fuertemente la campaña en el marco de las elecciones para el Consejo de la Magistratura provincial, que se llevarán a cabo este viernes 22.

A diferencia de lo que ha ocurrido en la última década, en esta oportunidad hay dos listas en carrera: una, encabezada por Fernando Martínez Paz, y otra por Alejandro Tejerina, ex presidente de la institución.

Los letrados de la Primera Circunscripción deben elegir a un miembro titular y a dos suplentes. Paralelamente, escogerán a 12 letrados para que integren las tres salas que conforman el organismo, que se encargan de evaluar a los aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial de Córdoba.

Los abogados del interior también votarán por un titular y dos suplentes y elegirán a nueve profesionales para las salas (tres para cada una).

Martínez Paz es secundado por María Estela Piña y Gabriel Santillán. Con todos ellos dialogó Comercio y Justicia.

-¿Qué los motivó a armar una lista y presentarse como candidatos para el Consejo de la Magistratura?

FMP. Hace 12 años que los abogados no competimos para una elección del Consejo de la Magistratura. Esta elección excede lo estrictamente colegial y hasta hoy no se le daba la importancia real y cabal que tiene el Consejo, entonces se conformaba una lista de unidad y allí quedaba todo. A partir de que el Colegio de Abogados comienza a poner en agenda este tema comenzamos a participar abiertamente conformando una lista de unidad donde está representada la abogacía organizada. Con esta elección tenemos la oportunidad de visibilizar la institución que de alguna manera estaba, no oculta pero sin la puesta en valor social y judicial que merecía. Nuestros representantes no importa por qué no han intentando hacer lo que nosotros estamos intentando hoy, que es discutir un nuevo Consejo, discutir las cuestiones constitucionales que hay para discutir, los criterios de selección, etcétera.

-¿Qué impronta le quieren dar a este Consejo en caso de ser elegidos?

GS. Queremos reformular la ley que hoy nos rige, cambiar algunos aspectos, sobre todo en lo referido a la integración del organismo y en la forma de selección de los candidatos a magistrados, que hoy prioriza la entrevista personal y deja abierta una cuestión subjetiva en la forma de selección de los magistrados. Lo que pretendemos en defensa de la abogacía organizada es que haya un mismo criterio de selección tanto para los abogados como para los funcionarios judiciales que se presentan en el examen. El Colegio ha aprobado por unanimidad esta reforma del Consejo con el objetivo de que el tema tome relevancia y sea tratado por el Ministerio de Justicia.

¿Están en inferioridad de condiciones los abogados a la hora de rendir?

MEP. Yo creo que no pero hay aspectos que deben tenerse en cuenta. Es importante saber que el abogado o el funcionario que quiera rendir para camarista o fiscal tiene un historia de vida que es su currículum vitae. Por eso, hemos puesto énfasis en el sistema que acredita la actividad de los profesionales; no es lo mismo quien ha ido a un Congreso como asistente que quien ha participado como disertante; se le debe otorgar un valor diferencial.

-La propuesta de reforma incluye cambios en la integración del organismo…

FMP. Sí, buscamos aumentar el número de integrantes, tener más jueces, más abogados y darles participación a los legisladores de la minoría, eso es lo que nos garantiza la objetividad que estamos buscando. La otra cuestión es la presidencia del cuerpo, que siempre está en manos de miembros del Tribunal Superior de Justicia que se designe -a quien tengo todo el respeto-; no obstante, no estamos de acuerdo con este tema, debería ser rotativo, democráticamente elegido.

-¿Esperan una importante participación en estas elecciones?

GS. Sí, porque la gente empieza a advertir la importancia de esta elección, que trasciende lo colegial. Estamos seguros de que va a participar mucha gente porque la elección más importante que tienen los abogados es ésta, la posibilidad de elegir a los magistrados y funcionarios judiciales.