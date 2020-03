Síndrome de Down: planean demandar al Gobierno británico por aborto “irrestricto”

Una joven británica de 24 años que tiene síndrome de Down encabeza una iniciativa para demandar al Gobierno de su país, por la vigencia de la ley que permite abortar en cualquier momento de gestación bebés que presentan aquella alteración en sus cromosomas.

Se trata de Heidi Crowter, quien ya puso en marcha gestiones ante las autoridades y pretende recaudar los fondos necesarios para iniciar el histórico litigio.

Junto a Cheryl Bilsborrow, madre de un niño de dos años que también tiene el síndrome, Crowter fustigó la legislación.

Por su parte, el Gobierno afirmó que cualquier decisión de terminar el embarazo “debe basarse en el juicio de la mujer y sus médicos”. “Solo cuando dos médicos están de acuerdo en que existe el riesgo de que un niño nazca con una anormalidad grave, puede realizarse un aborto fuera del límite de 24 semanas”, agregó el Departamento de Salud y Asistencia Social.

Actualmente en Inglaterra, Gales y Escocia hay un límite general de 24 semanas para interrumpir el embarazo, pero si el bebé tiene síndrome de Down, labio leporino o pie zambo el aborto es legal hasta el nacimiento.

En 2018 se practicaron 3.269 abortos selectivos por discapacidad, 618 de los cuales fueron por síndrome de Down. La cifra representa un aumento del 42 por ciento del procedimientos por esa alteración en los últimos diez años. Sin embargo, las activistas alegan que es probable que las cifras sean mucho más altas.

“Los bebés pueden ser abortados hasta el nacimiento si se los considera gravemente discapacitados. Me incluyen en esa definición de ser gravemente discapacitada solo porque tengo un cromosoma extra. Lo que me dicen es que mi vida no es tan valiosa como otras y no creo que sea correcto”, declaró Heidi Crowter, de 24 años, la joven síndrome de Down que promueve la iniciativa.