Sin sorpresas, Angulo recibió el aval de la Unicameral para convertirse en vocal del TSJ

Con 57 votos a favor,uno negativo y tres abstenciones, el ex ministro de Justicia consiguió un lugar

en el Alto Cuerpo cordobés

Por amplia mayoría, la Legislatura de Córdoba aprobó ayer el pliego que proponía la designación de Luis Angulo como vocal del Tribunal Superior de Justicia.

La sesión no tuvo sorpresas. Con 57 votos a favor, el bloque de Encuentro Vecinal fue el único que se manifestó en contra de la designación del ex ministro de Justicia cordobés. La Izquierda, en tanto, se abstuvo de votar.

La sesión se extendió por más de dos horas y media. Los cuestionamientos de Encuentro Vecinal volvieron a centrarse en la falta de independencia que podría traer aparejada la designación de un candidato que mantiene una estrecha relación con el gobernador Juan Schiaretti y, que hasta hace menos de un año, pertenecía a su gabinete.

“En Córdoba va naciendo un poder hegemónico: el Poder Judicial va a contar con un juez que no será imparcial”, dijo Mauricio Schmitz, quien reemplaza a Aurelio García Elorrio, en uso de licencia.

Laura Vilches, de la Izquierda, cuestionó a los organismos de derechos humanos que avalaron la postulación: “Respetuosamente digo que es un error de los organismos avalar esta designación, funcional a la Justicia que se lava la cara para lo que viene”.

El resto de los legisladores valoraron las condiciones personales y profesionales del ex ministro de Justicia. Reivindicaron su lucha en defensa de los derechos humanos y los más vulnerables.

“Se incorpora un actor novedoso, un símbolo que nos da la esperanza de que empieza a transformarse la Justicia de Córdoba”, dijo Martín Fresneda, jefe de la bancada kirchnerista.

A su turno, la legisladora Liliana Montero rescató la pluralidad de voces que se hicieron presente en la audiencia pública, donde no sólo participaron importantes actores de la academia sino también personas y organizaciones de la sociedad civil.

“Me he cuestionado desde el lugar de oposición su pertenencia a un gobierno, he puesto en la balanza todo y he tratado de superar mis propias contradicciones, y la verdad es que no puedo considerar que alguien a quien creo con tamaña estatura ética no va a tener la misma ética en la función empeñada” y concluyó: “Estoy segura de que al TSJ no llega un amigo del gobernador; al TSJ llega un hombre profundamente comprometido con los más vulnerados y las más elementales cuestiones humanas. Llega un verdadero humanista”.

Luego de la aprobación del pliego, Angulo se sumará al TSJ, ocupando el lugar que dejó vacante el fallecido Carlos García Allocco en noviembre del pasado año. Allí se sumará al cuerpo que hoy preside María Marta Cáceres de Bollati, junto a los vocales Aída Tarditti, Domingo Sesín, Luis Rubio, Mercedes Blanc de Arabel y Sebastián López Peña.

Detalles

• Ochenta fueron los avales que recibió el pliego para que Luis Angulo se convierte en el nuevo vocal del TSJ.

• Por su especialidad en materia laboral, se presume que -una vez que asuma- integrará la Sala Laboral del Alto Cuerpo.

• Durante la audiencia pública habló de la necesidad de acercar la justicia a la gente y de agilizar los procedimientos judiciales.