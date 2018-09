Sin Sánchez Herrero, debatieron los candidatos al Consejo de la Magistratura

A último momento la lista oficialista decidió no participar del debate organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba. Todos coincidieron en la necesidad de mejorar y transparentar el funcionamiento del organismo. Hubo fuertes críticas a su presidente Miguel Piedecasas

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

El debate de candidatos por el estamento Abogados del Interior para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación tuvo ayer a Córdoba como protagonista. El Colegio de Abogados local ofició como anfitrión y recibió a todas las listas que pugnan por un lugar en el organismo encargado de la selección y remoción de magistrados.

Sobre la apertura del debate, se anunció que la fórmula oficialista integrada por Marina Sánchez Herrero y Carlos Matterson no participaría del encuentro, pese a que ambos se encontraban en la ciudad de Córdoba y habían confirmado su asistencia.

“Pluralidad, participación e igualdad de oportunidades” es lo que impulsamos desde el Colegio de Abogados, dijo su presidente, Héctor Echegaray, al aclarar que todos los candidatos fueron invitados a participar.

Con diferentes matices, todos coincidieron en que el Poder Judicial argentino está atravesando una profunda crisis institucional y de falta confianza. En ese contexto, advirtieron sobre la necesidad de reformular al Consejo de la Magistratura de la Nación y devolverle la institucionalidad.

La cordobesa Ornela Serra, de la Lista 3 “Compromiso con la Constitución” habló de centralismo a la hora de la ejecución del presupuesto. “En 2017 del total del presupuesto ejecutado, el 50 % fue a parar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que para toda la provincia de Córdoba, apenas llegó un 7 %”, destacó.

En el mismo sentido se pronunció su colega, Martín Carranza Torres, de la Lista 2 “Nueva Participación Federal”. “ El descrédito de la Justicia nos arrastra a todos, incluso a los abogados, es importante implementar un sistema de transparencia”.

Carranza Torres señaló como hecho fundamental que se realicen concursos públicos y abiertos para todos los cargos del Poder Judicial “para que no ingresen los hijos de sino los que sean más capaces”.

Antonio Bustamante de la Lista 1 “La abogacía y la colegiación” fue otro de los candidatos que se refirió a la necesidad de recuperar la institucionalidad dentro del Consejo de la Magistratura y transparentar los concursos y los procesos de remoción de jueces.

“Hay muchas denuncias que no se tramitan por alguna razón y otras, en cambio, tienen una resolución exprés. Esta gestión debe explicar a los ciudadanos qué está pasando en el Consejo; no podemos aspirar a una justicia independiente si el Consejo no nos merece confianza”, cuestionó el abogado tucumano.

Bustamante también criticó los procesos de selección que se están realizando. Habló de discrecionalidad a la hora de elegir a los nuevos jueces y dijo sentirse “horrorizado” por la manera en que los postulantes que terminan octavos en un orden de mérito, luego quedan en los primeros lugares.

En el mismo sentido, Luis Alberto Palomino de la Lista 6 “Abogados Pluralistas” dio cuenta sobre la necesidad de dar celeridad y transparencia a los procesos de remoción de los magistrados denunciados. “Un juez denunciado en el Consejo de la Magistratura no duerme, el proceso de sanción tiene que tener celeridad y ser imparcial”, subrayó.

Palomino fue más allá y llamó a reformar al Poder judicial, modernizar sus procedimientos y transparentar el manejo del presupuesto. Aseguró que de ser elegido iniciará una profunda auditoría interna y creará una secretaría de compliance para evitar hechos de corrupción.

Críticas a la actual gestión

En duros términos, el abogado Carranza Torres se refirió al actual presidente del Consejo de la Magistratura y representante de los abogados del interior, Miguel Piedecasas. Habló de “traición” y de “tráfico de influencias”.

“El consejero que ocupa una banca de los abogados del interior nos ha traicionado, traicionó el mandato que se le diera … Piedecasas se ha convertido en un traficante de influencias, se ha convertido en todo lo contrario de lo que los abogados le pedimos hace cuatro año atrás”, destacó sin titubeos.

Tampoco ahorró críticas cuando se refirió a la escandalosa fusión de las listas que terminaron uniendo en una misma fórmula a Sánchez Herrero y Matterson. “Es todo una gran vergüenza, ¿qué hace Angelici en todo esto?, se quieren meter en nuestra banca para cooptarla; hoy teníamos la posibilidad de que nos expliquen de qué se trata todo esto y prefirieron ir a un sindicato a presentar sus propuestas y no a la colegiatura de Abogados de donde saldrán sus votos”.

Bustamante también se refirió al tema y llamó a los abogados independientes a votar y a defender sus derechos para “no dejarse cooptar por candidatos de la política partidaria que ya tienen sus representación en el Consejo de la Magistratura”.

En el mismo sentido, Palomino se sumó a las críticas hacia la actual gestión: “En el 2014 Piedecasas decía no iba a levantar la mano a los gobiernos de turno y fue lo que hizo; nunca pidió que nos devuelvan la participación en la comisión de selección, dijo que los procesos de selección tenían que ser transparentes pero nada de eso sucedió”.

Escuela Judicial y cupo femenino

Serra y Palomino propusieron fijar un cupo para garantizar el acceso de las mujeres al Poder Judicial.

“En las ternas no están las mujeres, tenemos que pensar en un sistema de equilibrio, se necesita de la mirada de la mujer”, señaló Palomino.

La Escuela Judicial fue otro aspecto abordado por los candidatos. Serra aseguró que muchos de sus colegas “ni siquiera conocen de su existencia” y cuestionó la dificultad que implica poder acceder a éste. Propuso convertirla en una plataforma virtual que permita una participación más amplia.