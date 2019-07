Siguen las críticas por la decisión de suspender el nuevo Código Procesal Laboral

La Asociación de Abogados Laboralistas cuestionó la prórroga y lamentó que ni el Poder Ejecutivo y ni Judicial hayan tenido “buena voluntad” para poner en vigencia la normativa. El ex camarista César Arese también deploró la decisión

La suspensión por 180 días en la implementación del nuevo Código Procesal Laboral generó profundo malestar y fuertes repercusiones en diferentes actores que interactúan con el Poder Judicial de Córdoba.

Conocida la novedad, los primeros en manifestarse en contra de esta decisión fueron los integrantes de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, delegación Córdoba. Consultado por Comercio y Justicia, su presidente, Pedro Mendizabal, dijo sentirse sorprendido por la noticia habida cuenta de que se trató de una ley propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por unanimidad en la Legislatura Unicameral.

Si bien los problemas presupuestarios y edilicios existen, Mendizabal consideró que con “buena voluntad” se hubiera podido avanzar en la puesta en marcha de esta reforma.

“Lamentablemente no nos dieron la posibilidad de opinar sobre esta suspensión para buscar alguna solución alternativa que no fuera suspender la ley por 180 días, yo entiendo que faltaban cargos y que existen problemas de espacio pero esto es una verdad a medias, cuando yo era juez compartíamos juzgados y trabajabamos por la tarde, si hay buena voluntad las cosas se pueden hacer”, reflexionó Mendizabal.

El magistrado se mostró preocupado porque esta suspensión se prorrogue en el tiempo. “Si esto es un problema de presupuesto, nos preocupa más aún porque nada hace pensar que en seis meses la situación económica en la provincia mejore”, resaltó.

El presidente de la entidad se lamentó por el atraso crónico en el fuero del trabajo y, en este sentido, advirtió sobre la necesidad urgente de avanzar en reformas que permitan terminar con “procedimientos arcaicos que no están a la altura de las necesidades de esta sociedad”.

En el mismo sentido, se pronunció César Arese, integrante de la comisión reforma del Código Procesal que se aprobó en diciembre último. El ex camarista se mostró molesto y preocupado porque la suspensión termine siendo definitiva.

“Éste fue un proceso larguísimo de un año, intervinieron abogados, expertos, jueces, se aprobó por unanimidad y resulta que a los seis meses se suspende, no se entiende -o, mejor dicho, sí se entiende- hubo mala voluntad del Poder Ejecutivo y mala voluntad del Tribunal Superior para resolverlo”.

Y fue más allá en sus cuestionamientos: “Cualquier reforma tiene dificultades, todo cambio genera temores pero cuando hay voluntad y predisposición se encuentran las soluciones. Aquí hubo problemas internos de ambos poderes y terminó el poder legislativo ingresando un proyecto a las 2 de la tarde y aprobándolo a las 4, a modo de escribanía, cuando hace seis meses por unanimidad aprobaron otra cosa”.

Qué se aprobó

El nuevo Código Procesal Laboral estipuló la creación de cinco nuevos juzgados para Córdoba capital y tres para el interior (Villa María, Río Cuarto y San Francisco), que terminarán conformando un sistema de doble instancia con las cámaras laborales.

Además de la creación de nuevos juzgados, la iniciativa establece la puesta en marcha de una secretaría de relatoría y conciliación por cada juzgado laboral. Esto es lo que debía comenzar a funcionar en la primera etapa de implementación de la ley. El procedimiento laboral será de carácter digital y despapelizado.