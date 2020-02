Río Turbio: confirman procesamiento por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública para el ex coordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Miguel Angel Larregina, y otro ex funcionario, Martín Ramos.

La decisión se tomó en una causa que investiga la compra supuestamente irregular de miles de botellas de vino a una Bodega vinculada a Ramos, yerno del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, según la resolución de la sala segunda del Tribunal de Apelaciones a la que accedió Télam.

Ambos habían sido procesados por el juez federal Luis Rodríguez y, ahora, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron esta decisión por las presuntas “irregularidades que rodearon la contratación con la firma Bodega del Desierto SA”.

“En lo que atañe a los trámites que culminaron con las compras a Bodega del Desierto SA, existen elementos que permiten sostener que ello obedeció concretamente al vínculo que Ramos -funcionario de YCRT- tenía con la empresa”, sostuvieron los camaristas.

Los jueces advirtieron que “aún soslayando lo manifestado por el nombrado en punto a que comunicó dicha circunstancia a Larregina para que “lo tuvieran en cuenta”, es de mencionar que pocos días después de su ingreso formal a Bodega del Desierto SA en agosto de 2013, YCRT efectuó las primeras adquisiciones”

Para la Cámara “ha quedado objetivamente acreditado” que Ramos “prestó funciones como Subgerente de Recursos Humanos

entre el 15 de septiembre de 2010 y el 25 de agosto de 2014, fecha en que

fue designado asesor del interventor, siendo dispuesto su traslado a la

Delegación Buenos Aires el 16 de noviembre de 2015″.

” Es de mencionar que Ramos había pasado a planta permanente el 11 de enero de 2013 y que desde el 1 de agosto de 2013 estuvo de licencia sin goce de sueldo por períodos que se fueron renovando”, agregó el fallo.

Según informes de Bodega del Desierto SA, Ramos “estuvo a cargo del área ventas corporativas de la empresa entre el 8 de agosto de 2013 y el 1 de diciembre de 2015”.

“Las constancias recabadas durante la instrucción de la causa dan cuenta que, durante los años 2013 y 2014, YCRT realizó con esta última diversas operaciones”, entre ellas la compra el 1 de noviembre de 2013 de tres mil botellas de vino blanco y tres mil de tinto para agregar a cajas navideñas, una operación aprobada por Larregina.