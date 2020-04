Ricardo Jaime inició una huelga de hambre ante el rechazo a sus pedidos de prisión domiciliaria

El ex secretario de transporte, Ricardo Jaime inició una huelga de hambre en el penal de Ezeiza, después de que le fueran rechazados los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria que presentó ante el temor de contagio de coronavirus.

A través de un escrito, el ex funcionario notificó a los jueces que inició su protesta la semana pasada, por lo que los magistrados de ese tribunal “libraron un oficio al Servicio Penitenciario Federal para que sea monitoreado su estado de salud”.

La defensa oficial de Jaime había pedido la excarcelación o, en todo caso, el arresto domiciliario porque tiene 65 años y problemas de salud como hipertensión, cuadros cardíacos y respiratorios, por lo que se encuentra “dentro del denominado grupo de riesgo ante la expansión del Covid-19”.

Jaime, quien fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009, fue condenado a ocho años de prisión por la tragedia del tren de Once, pero el Tribunal Oral Federal 6 lo juzga en la actualidad en un único debate oral por cinco causas de presunta corrupción, entre ellas enriquecimiento ilícito y la compra de vagones y repuestos inservibles para el ferrocarril Belgrano Cargas.

Cabe recordar que esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal recomendó a los tribunales del fuero en todo el país que adopten medidas alternativas al encierro en cárcel común, como la prisión domiciliaria, ante la pandemia de coronavirus.

En particular se aludió a detenidos con prisión preventiva por “delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo”, siempre con “mecanismos de control y monitoreo”.

Además, se aclaró que este beneficio podrá revisarse cuando concluya la emergencia sanitaria que rige por el Covid-19.