Reincorporación de afiliada a prepaga médica

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ratificó una medida cautelar que ordenó a una prepaga médica reincoporar al afiliado dado de bajo por no consignar en la declaración jurada de ingreso que padecía enfermedades preexistentes

En la causa “L. V. R. L. c/ Hospital Británico de Buenos Aires s/ Amparo de Salud”, la demandada apeló la resolución de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó al Hospital Británico de Buenos Aires reincorporar como afiliado en el plan “Classic” al señor R.L.L.V., y a otorgarle la cobertura médico-asistencial pertinente, por el plazo de ciento ochenta días.

La recurrente sostuvo que no se hallaban reunidos los presupuestos generales para justificar el otorgamiento de la precautoria, alegando que la parte actora omitió consignar en la declaración jurada de ingreso que padecía enfermedades preexistentes.

Antecedentes

En ese escenario, los jueces Guillermo Alberto Antelo, Ricardo Gustavo Recondo y Graciela Medina precisaron que en el presente caso “el accionante inició la presente acción de amparo con medida cautelar a fin de que el Hospital Británico de Buenos Aires le mantuviera su afiliación; así como le brinde la cobertura integral de las prestaciones médico-asistenciales que requiera”.

Los camaristas explicaron que “el actor se afilió a la demandada completando la declaración jurada de ingreso con los datos que tenía conocimiento respecto de su estado de salud”, a la vez que “consta que la empresa de salud emplazada cuestionó la afiliación del señor R.L.L.V. mediante las cartas documento y le comunicó su decisión de rescindir el vínculo despojándolo de cobertura médica”.

Respecto del marco normativo aplicable al caso, así como al pretendido falseamiento de la declaración jurada de antecedentes de salud completada por el demandante y que invoca la recurrente, el tribunal sostuvo que “todo ello obligaría a incursionar en un análisis exhaustivo de los términos en los cuales se anudó la relación contractual que vincula a las partes, lo que resulta improcedente en el estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares, el cual recién se efectuará en oportunidad de decidir sobre el fondo de la cuestión”.

Argumentos

En ese orden de ideas, la Sala resolvió que “no son atendibles los argumentos esgrimidos por el apelante para cuestionar la verosimilitud del derecho del actor, por cuanto los extremos invocados en el escrito de inicio y los elementos adjuntados, otorgan sustento suficiente al pedimiento cautelar impetrado”, por lo que “frente a esta situación es conveniente proceder a la reafiliación del amparista”.

En consecuencia, el tribunal consideró que “también concurre en la especie el peligro en la demora, configurado por la incertidumbre que apareja para el afiliado la posible falta de asistencia y cobertura de las prestaciones requeridas”, y confirmó la resolución apelada.